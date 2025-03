Notte di incidenti nel Varesotto: quattro schianti tra sabato sera e l’alba di domenica

È stato un fine settimana segnato da diversi incidenti stradali nel Varesotto, con quattro schianti, tra i più rilevanti, avvenuti tra la sera di sabato 1 marzo e l’alba di domenica 2 marzo. Gli episodi, verificatisi tra Gallarate, Varese, Lainate e Venegono Superiore, hanno richiesto l’intervento di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, con alcuni feriti trasportati d’urgenza in ospedale.

Auto si ribalta in viale Belforte a Varese

Un incidente è avvenuto alle 6 di domenica mattina in viale Belforte a Varese, dove un'auto ha perso il controllo, ha colpito alcuni veicoli in sosta e si è infine ribaltata. Il conducente, un uomo di 33 anni, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese.

Scontro tra auto a Gallarate: quattro feriti

Poche ore prima, intorno alle 22:37 di sabato sera, un altro incidente si era verificato in via Pegoraro a Gallarate, dove due auto si sono scontrate, coinvolgendo quattro persone: tre uomini di 31, 32 e 33 anni e una donna di 34 anni. Due di loro sono stati trasportati in ospedale, uno in codice verde e l'altro in codice giallo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze.

Grave incidente in autostrada A8: ferito trasportato in elisoccorso

L'episodio più serio si è verificato alle 5:19 di domenica mattina lungo l'autostrada A8 Milano-Varese, all'altezza di Lainate. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro, e un 22enne è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Un altro ferito è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo.

Auto fuori strada a Venegono Superiore

Nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Venegono Superiore, dove un'auto è finita fuori strada. Fortunatamente, il conducente è stato soccorso senza riportare gravi conseguenze.