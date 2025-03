Nuove generazioni di lavoratori e aziende si incontrano al Talent day di Confindustria Varese

E’ stata una vera e propria giornata di “matching” tra aziende e lavoratori: di quelle con curriculum, colloqui, domande sull’azienda e sulle richieste del lavoratore.

Ma la caratteristica principale del “Talent day” organizzato da Confindustria Varese è stata il fatto che a colloquio con le società – tutte rappresentative del territorio, tra cui diversi nomi importanti come BTicino, Zeiss, Leonardo elicotteri, Kpmg, Ranstad – c’erano ragazzi delle ultime classi degli istituti tecnici, la futura generazione di lavoratori della provincia.

Sono stati infatti quasi 350 gli studenti dei 17 istituti tecnici economici e industriali del territorio che hanno avuto l’opportunità di fare simulazioni di colloquio direttamente con HR manager e imprenditori di 25 aziende varesine, nella seconda edizione del Talent Day di Confindustria Varese che si è tenuta questa mattina al Centro Congressi Ville Ponti.

Un evento organizzato congiuntamente dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione e da Generazione d’industria, il progetto di orientamento ultradecennale che è rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche del territorio con l’obiettivo di rilanciare la cultura industriale e valorizzare il merito dei giovani.

Una giornata che è servita ad entrambe le parti in causa: perchè ha innanzitutto aiutato i ragazzi intervenuti a “prendere confidenza” con il mondo del lavoro e le regole non scritte per entrarci. Ha dato però anche l’opportunità alle imprese di ascoltare ciò che le giovani generazioni si aspettano da questo mondo, e trovare un compromesso che permetta a tutti di trarre il meglio dall’economia del territorio, in un momento in cui la domanda e l’offerta di occupazione soffrono di quello che sembra un insormontabile divario.

«I ragazzi hanno potuto conoscere quali siano le richieste delle imprese, ma allo stesso tempo, gli HR Manager, in fase di simulazione di colloquio, hanno potuto ascoltare quali bisogni siano prioritari per i ragazzi» ha sottolineato infatti Andrea Marcora, Vicepresidente con delega all’Education del Gruppo Giovani Imprenditori.

«L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far incontrare le imprese con i giovani – ha affermato Tiziano Barea, Presidente di Btsr International Spa e Ambassador di Generazione d’Industria – L’evento ha permesso a centinaia di studenti di entrare in relazione con un’ampia platea di realtà manifatturiere del territorio, così da costruire possibili future collaborazioni. Giornate come questa sono momenti di confronto indispensabili, in cui i ragazzi hanno la possibilità di dar voce alle proprie attitudini, passioni e curiosità».

E lo stile era quello delle giornate di “matching” vere: un dialogo one to one tra i responsabili delle imprese e gli studenti in procinto di diplomarsi e desiderosi di entrare a far parte del mondo del lavoro o in dubbio sull’Università o l’ITS a cui iscriversi per la prosecuzione degli studi.

«Per il nostro Movimento è prioritario coinvolgere, attraverso attività e iniziative come questa, i giovani che un domani diventeranno la classe imprenditoriale del nostro Paese – ha dichiarato Pietro Conti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese – Diffondere la cultura d’impresa nelle scuole è proprio una delle azioni su cui si fonda l’attività che portiamo avanti quotidianamente. Poter partecipare ad un evento così rappresentativo, che mette a confronto imprenditori e studenti, è fondamentale. I nostri studenti si portano a casa consigli pratici».

Ai “consigli pratici” oltre la partecipazione ai tavoli con le aziende, ci ha pensato anche Randstad Italia, partner dell’evento, che ha organizzato laboratori interattivi dall’accattivante titolo: “5 modi per non farsi assumere”: ogni mezz’ora, gli studenti hanno potuto confrontarsi con i referenti dell’Agenzia per il Lavoro. Al centro degli incontri, alcuni consigli su quali errori non commettere in fase di colloquio. «Siamo entusiasti di aver contribuito in modo attivo ad un appuntamento di estremo valore per avvicinare i giovani alle aziende – commenta Nicola Rocchelli, Regional Director Randstad – Attraverso il confronto dei nostri consulenti con i giovani presenti abbiamo, infatti, avuto una nuova occasione per continuare a sostenere, in qualità di talent company, una preparazione concreta dei ragazzi al mondo del lavoro, che parte dalla corretta narrazione e valorizzazione del proprio profilo e delle proprie competenze».

LE 25 AZIENDE PARTECIPANTI

Bbc Soluzioni Energetiche Srl,

A. Merati & c. Cartiera di Laveno Spa,

Bakelite Italia Srl,

Eolo Spa,

Ficep Spa,

Centro Style Spa,

A.D.R. Spa,

Spm Spa,

Bticino Spa,

Opella Healthcare Italy Srl,

Btsr International Spa,

Secondo Mona Spa,

Hgt Srl,

Elmec Informatica,

Fogliani Spa,

Sea,

Goglio Spa,

Afros Spa,

Leonardo (divisione elicotteri),

Carl Zeiss X-Ray,

Area Spa,

Costruzioni Meccaniche L. Bandera Spa,

Rettificatrici Ghiringhelli,

Kpmg

Randstad Italia