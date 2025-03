Nuovo bando per rinnovare il parco auto dei lombardi: a disposizione 23 milioni di euro

Nuova edizione del bando regionale ‘Rinnova parco veicolare 2025‘. Rispetto al 2023, Regione aumenta i fondi a disposizione che ammontano a 23 milioni di euro, per sostenere i lombardi a rinnovare il proprio parco auto in favore di veicoli a basso impatto ambientale. La provincia di Varese aveva aderito con 550 domande ammesse.

Di seguito maggiori informazioni

Gli incentivi varieranno da 500 a 4000 euro a seconda del veicolo da radiare e di quello nuovo acquistato a zero o bassissime emissioni. Saranno tre le linee di investimento attive:

Linea A – Autovetture*: incentivo all’acquisto di autovetture nuove a zero/bassissime emissioni (20,7 milioni €). Contributi da 1.500 euro a 3.500 euro.

Linea B – Motoveicoli e E-Cargo bike: incentivo all’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike (2 milioni €). Contributi da 1.000 euro a 4.000 euro;

Linea C – Demolizione: incentivo alla sola demolizione di autovetture benzina/metano/GPL fino a Euro 1 incluso o diesel fino ad Euro 4 incluso (0,5 milioni). Contributo di 500 euro.

*Per la linea di finanziamento A sarà concesso il contributo a fondo perduto per l’acquisto di autovetture con alimentazione Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride, elettrica pura o idrogeno.

Per accedere al finanziamento è necessario presentare le domande di contributo nella finestra temporale che va dalle ore 10:00 del 2 dicembre 2024, fino al 30 settembre 2025 alle ore 16:00. Tutte le domande di contributo devono essere presentate in forma telematica attraverso l’apposita piattaforma web.

Attenzione però: il contributo viene assegnato mediante una procedura a sportello, ciò significa che bisogna affrettarsi per poter ottenere l’agevolazione prima dell’esaurimento dei fondi appositamente stanziati. Come nel caso di altri contributi a fondo perduto, è opportuno richiedere la consulenza di un esperto per la fase di presentazione dell’istanza.