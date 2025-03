Nuovo ciclo di lezioni di cinema comico in sala Filmstudio 90

A partire da sabato 2 marzo prenderà il via un nuovo ciclo di tre incontri dedicato al cinema comico, dalle origini fino agli anni ’50.

Sarà un percorso divertente che guarderà anche al funzionamento del linguaggio cinematografico, all’evoluzione tecnica e alla maturazione di stili e strutture narrative sofisticate; infine, agli snodi cruciali che hanno segnato la storia del cinema e dell’immaginario ad esso legato.

In particolare, domani, con inizio alle 16 e chiusura alle 18, si partirà dai pionieri francesi, Max Linder su tutti, per poi andare in Inghilterra, sulla nave con la compagnia di Fred Karno, che annovera le giovanissime star Charles Chaplin e Stan Laurel, quindi a New York, negli Stati Uniti fino alla California, tra Mack Sennett e la folle comicità slapstick, Hal Roach e la sua scuderia di cavalli di razza.

Dalle prime comiche, a volte triviali, si passerà dall’affermarsi di estetiche più mature e delle poetiche visioni del mondo di Arbuckle, Keaton, Chaplin, Langdon, Lloyd, Semon, Laurel & Hardy fino all’affermarsi dello star system della nascente Hollywood, l’evoluzione dell’industria cinematografica, le drammatiche cadute di stelle che hanno brillato per una breve stagione.

E’ ancora possibile iscriversi all’incontro di domani o all’intero percorso, scrivendo all’indirizzo prenotazioni@filmstudio90.it.

E’ necessario essere in possesso della tessera associativa o della tessera ARCI. Costo dell’intero percorso €30 – singola lezione €10.

Dettagli e indicazioni per chi non ha ancora la tessera sono riportati sulla locandina allegata.

FILMSTUDIO 90 – Via De Cristoforis 5, Varese

Lezioni di cinema: sabato 22 e 29 marzo, sabato 12 aprile

Ore 16-18