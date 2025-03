Nuovo mezzo per la protezione civile di Laveno Mombello

Un’importante novità per la Protezione Civile di Laveno Mombello: da sabato 1° marzo il Gruppo Comunale Volontariato ha a disposizione un nuovo automezzo, un pick-up Ford Ranger XL 35 dotato di modulo antincendio boschivo ad alta capacità estinguente scarrabile.

Il veicolo è stato ritirato in mattinata presso un rivenditore della provincia di Brescia da Paolo Gattinoni e Giovanni Cerrani, due volontari del gruppo che, dopo l’assemblea del 19 febbraio, ha visto l’elezione della nuova coordinatrice Grazia Andriani e del Consiglio Direttivo.

Grazie a questo mezzo moderno e versatile, i volontari potranno operare con maggiore efficacia sia nelle attività di Protezione Civile che nelle operazioni di antincendio boschivo, in collaborazione con il Coordinamento AIB della Comunità Montana Valli del Verbano.

Il pick-up, inoltre, dispone di un modulo antincendio facilmente removibile, di un gancio traino e di un verricello, caratteristiche che lo rendono adatto anche per altri interventi di emergenza. L’acquisto è stato possibile grazie a un finanziamento della Regione Lombardia, ottenuto attraverso un bando a cui il Comune di Laveno Mombello ha partecipato con un progetto ritenuto meritevole.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Fabio Bardelli, che ha dichiarato: «Come Amministrazione Comunale vogliamo supportare la Protezione Civile in ogni modo possibile, garantendo strumenti adeguati per operare in sicurezza e con efficacia a favore del territorio e della popolazione. Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno e la loro passione.» Da oggi, dunque, il nuovo mezzo è ufficialmente in servizio, pronto a rafforzare la capacità operativa della Protezione Civile di Laveno Mombello.