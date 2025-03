Oltre la povertà: un cammino di educazione a Busto Arsizio con il Banco La Luna

Un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione è in programma a Busto Arsizio. Venerdì 7 marzo, alle ore 21:00, l’Aula Magna della Scuola Secondaria “don Carlo Costamagna” (Via Miani 1) ospiterà un incontro con l’on. Maria Chiara Gadda, parlamentare italiana e promotrice della legge antisprechi in vigore dal 2016.

L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire il valore della normativa, i suoi effetti nel tempo e le prospettive future, con particolare attenzione al ruolo degli Enti del Terzo Settore nel recupero delle eccedenze alimentari e nella lotta alla povertà. La deputata condividerà la sua esperienza, evidenziando l’impatto sociale della legge e il contributo delle realtà locali nel sostegno alle famiglie in difficoltà.

Nell’ambito dell’incontro, il Banco di Solidarietà La Luna presenterà l’edizione 2025 del Donacibo, un’iniziativa attiva a Busto Arsizio dal 2012 che coinvolge scuole di ogni ordine e grado nella raccolta di generi alimentari non deperibili. Il Donacibo, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, si svolgerà dal 24 marzo al 5 aprile 2025. Durante l’edizione 2024, l’iniziativa ha permesso di raccogliere circa 4 tonnellate di alimenti, destinati alle famiglie più bisognose della città.

L’evento si propone di sensibilizzare la comunità locale su temi cruciali come la lotta allo spreco alimentare e la promozione di una cultura della solidarietà, in un’ottica di responsabilità sociale condivisa.

Per maggiori informazioni: Sito web: www.bancolaluna.org Email: laluna.bancodisolidarieta@gmail.com