Operazione dei Carabinieri nel Novarese contro il degrado urbano: arresti, denunce e sanzioni per oltre 97.000 euro

Lo scorso 11 marzo, le Compagnie dei Carabinieri di Novara e Arona, coordinate dal Comando Provinciale e su indicazione del Prefetto di Novara, hanno svolto un’operazione di controllo su vasta scala per contrastare situazioni di degrado urbano.

Ad Arona, in risposta alle segnalazioni dei cittadini e del sindaco, sono stati ispezionati alcuni stabili fatiscenti per individuare attività di microcriminalità e la presenza di persone irregolari. L’operazione ha portato all’arresto di un cittadino straniero, accusato di detenzione di stupefacenti presumibilmente a fini di spaccio, e alla denuncia di un cittadino italiano per un furto su autovettura. Sono stati inoltre controllati esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative di sicurezza alimentare.

A Trecate, Gozzano e Paruzzaro, l’operazione si è concentrata sulla tutela ambientale, la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti industriali. Sono state ispezionate sette aziende appaltatrici in un cantiere e alcune attività di pulizia dei metalli. Complessivamente, sono state identificate 142 persone, controllati 6 veicoli e denunciate 9 persone per violazioni ambientali, di sicurezza sul lavoro e alimentare. Sono state inoltre sospese 3 attività imprenditoriali e comminate sanzioni per circa 97.000 euro.

All’operazione hanno partecipato oltre 50 militari dei Carabinieri, supportati dal Reggimento Carabinieri “Piemonte”, dal Gruppo Forestale, dal N.A.S. di Torino, dal Nucleo Cinofili di Volpiano e dalla Polizia Locale di Arona.