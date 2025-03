Orazio Tallarida e Laura Rogora lasciano Forza Italia ed entrano in Fratelli d’Italia a Busto Arsizio

Orazio Tallarida, colonna portante di Forza Italia a Busto Arsizio, lascia il partito nel quale era entrato sin dalla sua nascita, nel lontano 1994. Insieme a lui anche l’attuale presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora, compagna di viaggio delle ultime due legislature, ha fatto la stessa scelta. Entrambi entrano a far parte di Fratelli d’Italia.

Una scelta maturata negli ultimi tempi quella degli unici due esponenti del partito fondato da Silvio Berlusconi in consiglio a Busto che ora scompare completamente dagli scranni di palazzo Gilardoni. Il gruppo di Fratelli d’Italia, invece, sale a sei consiglieri (presidente compresa) e pareggia i consiglieri della lista Antonelli.

La decisione, basata su contrasti e dissapori interni al gruppo di Busto ma anche con i vertici provinciali, è stata già comunicata durante l’ultimo direttivo e ora diventa effettiva.

«Non condivido i metodi con cui si premia chi si impegna, non mi piacciono certe alleanze a livello provinciale, non sono in sintonia con parte del gruppo che dovrebbe dettare la linea» – ha dichiarato Tallarida.