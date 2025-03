Orti solidali e gruppi di acquisto: a Samarate un incontro sull’economia sostenibile che valorizza persone e territorio

Un’economia più giusta, solidale e attenta al territorio è possibile, e può partire anche da Samarate. Giovedì 27 marzo alle ore 21.00, presso la Sala S. Rocco dell’Oratorio di Samarate (Via dello Statuto), si terrà un incontro pubblico promosso da Dikuntu e GAScina Elisa, due realtà che incarnano modelli concreti di economia sostenibile e comunitaria.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Samarate, rappresenta un’occasione per conoscere esperienze virtuose di acquisto solidale e agricoltura inclusiva. GAScina Elisa racconterà la propria esperienza di gruppo di acquisto comunitario, orientato alla solidarietà, alla trasparenza e al sostegno ai piccoli produttori locali. “Giornata Gasista per un giorno”, una delle proposte che verranno lanciate durante la serata, offrirà ai cittadini la possibilità di sperimentare in prima persona il funzionamento di un gruppo di acquisto solidale.

Dikuntu, invece, porterà la testimonianza di un progetto di orti solidali, fondato su un’agricoltura sostenibile, attenta all’ambiente e capace di includere le persone fragili attraverso il lavoro e la cura del verde. Questo incontro si inserisce pienamente nello spirito dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, che invita a una ecologia integrale, capace di tenere insieme la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio e delle relazioni umane. L’obiettivo è stimolare una cittadinanza attiva e consapevole, promuovendo modelli di consumo alternativi che mettano al centro la persona e il bene comune. L’incontro si preannuncia come un momento di grande valore civico, un invito a costruire insieme un’economia che non lascia indietro nessuno, radicata nei bisogni reali delle comunità locali e attenta alle sfide ambientali del nostro territorio.