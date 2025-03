Paolo Pagani è il candidato della lista civica di centrodestra “Siamo Castellanza”

Paolo Pagani, conosciuto soprattutto per il suo trascorso come presidente della municipalizzata Amga, è il candidato sindaco della lista civica di centrodestra “Siamo Castellanza“. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina, 26 marzo, alla presenza di numerosi volti noti Forza Italia e anche della Lega, ex e consiglieri comunali.

«Questa lista nasce dall’incontro di un gruppo di persone che, animate da senso civico e voglia di cambiamento, ha deciso di impegnarsi per la città. Un gruppo eterogeneo per competenze, età e percorsi professionali, ma unito dal desiderio di offrire un contributo concreto al futuro di Castellanza, liberi da liturgie di partito», ha esordito Pagani mettendo subito le mani avanti sulle polemiche riguardanti il suo coinvolgimento nel processo Piazza Pulita bis: «Ho lavorato in una multinazionale chimica dove sono cresciuto da impiegato fino a diventare dirigente. Successivamente sono stato direttore generale di Amga: un percorso che si è intrecciato anche con vicende giudiziarie che hanno segnato una fase difficile. Il processo legato all’inchiesta “Piazza Pulita” è ancora in corso per il filone che mi vede coinvolto con altre persone, ma per analoghi capi d’imputazione ci sono già stati casi di piena assoluzione (vedi l’ex sindaco Fratus ndr). Nelle indagini non sono emersi reati e sono fiducioso. Nonostante questo ho quindi deciso di non tirarmi indietro, perchè ritengo non si debba smettere di fare le cose in cui si crede: chi usa strumentalmente queste vicende non fa il bene della città».

A livello lavorativo Pagani è ripartito con una nuova attività come consulente per società di pubblica utilità, un ambito che sta dando buoni risultati, ma il suo impegno politico, che coltiva fin da giovane in movimenti giovanili dei partiti a Castellanza, è sempre rimasto: «Vogliamo una città che torni a essere attrattiva, che affronti le sfide con una visione a lungo termine, coinvolgendo le tante realtà associative e sociali che oggi faticano a trovare ascolto», ha detto il candidato fiancheggiato da Matteo Sommaruga, coordinatore comunale di Forza Italia a Castellanza. L’esponente azzurro ha confermato che il 90% dei tesserati del suo partito è dalla parte di Pagani e non ha chiuso a un possibile appoggio di una lista con il simbolo di Forza Italia. Mentre era ben evidente la presenza della Lega, con il consigliere comunale Angelo Soragni e l’ex assessore Ferruccio Ferro, il cui partito dovrebbe però comparire in una quarta lista insieme al simbolo di Fratelli d’Italia con candidato Luciano Lista (FDI): la quadra con i partiti deve essere ancora trovata. Al momento sono ufficiali le candidatura di Cristina Borroni (Partecipiamo Castellanza) e Mino Caputo (Castellanza nel Cuore)