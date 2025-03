Pareggio insipido per la Castellanzese, con il Breno finisce 1-1

Tra Breno e Castellanzese è terminata in pareggio. Allo stadio “Tassara” di Breno, i neroverdi sono stati i primi a segnare, con il gol numero 14 di Mario Chessa. I granata hanno risposto al 19’ del secondo tempo, grazie alla rete del loro bomber Anthony Minessi, il quale ha siglato il definitivo 1-1 ed è salito a quota 9. Questo punto è importante per i padroni di casa, perché compiono un passettino verso la salvezza, salendo a 41 punti. Invece, la squadra di mister Amedeo Mangone con questo pareggio sale a 34 e vede così allontanarsi la zona salvezza diretta, che ora si trova a +4, complici le pesantissime vittorie di Vigasio e Nuova Sondrio.

Fischio d’inizio

Il Breno inizia con un 4-3-3 con Delvecchio in porta, in difesa ci sono Verzeni, Tagliani, Suardi e Lorini, in mezzo ci sono Papa, Quaggiotto e Cretti, il tridente offensivo è composto da Randazzo, Sorrentino e Minessi. La Castellanzese risponde con il solito 3-5-2 con Poli in porta, Gritti, Robbiati e Bernardi in difesa, sulle fasce corrono Boccadamo e Rusconi, con Lacchini, Castelletto e Di Coste in mezzo, in avanti Colombo e Chessa. L’arbitro è il signor Federico Isu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Serusi di Oristano e Davide Biase di Genova.

Primo tempo

La prima occasione della partita è per la Castellanzese, con Colombo che dopo uno scambio con i compagni calcia dal limite, con Delvecchio che è reattivo e alza in angolo. Il Breno non sta a guardare e risponde con Randazzo, servito all’altezza dell’area di rigore e dopo aver controllato il pallone calcia, trovando sulla sua strada un super Poli che salva il risultato. Al 39’, Castelletto recupera una palla preziosa a centrocampo e fa viaggiare Chessa, il quale trova il varco giusto per piazzare il pallone tra palo e portiere per l’1-0 neroverde. Con questo risultato si chiude il primo tempo dopo un solo minuto di recupero.

Secondo tempo

La Castellanzese in avvio di ripresa cerca di gestire il risultato per poi sfruttare gli spazi per ripartire, andando vicino al raddoppio con una conclusione di capitan Gritti deviato con difficoltà dal portiere ospite. Il Breno al 19’ trova il pareggio con un’azione manovrata, conclusa con un tocco vincente sotto misura di Minessi, sfruttando un tiro sbagliato di Luoni e fa 1-1. La Castellanzese prova a reagire con un’azione centrale di Boccadamo non sfruttata da nessuno. Il finale è piuttosto concitato con l’espulsione di Robbiati al 45’ e un presunto rigore su Castelletto, non ravvisato dal direttore di gara. L’incontro si conclude al termine di 4 minuti di recupero con il punteggio di 1-1.