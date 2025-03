Pazza velocità in Canton Ticino, automobilista italiana denunciata a Brissago e bandita dalla Svizzera (in auto)

Automobilista sfreccia a 114 km/h: denunciata e bandita dalla Svizzera; si tratta di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale rilevata giovedì, il 27 marzo 2025, poco dopo le 9:30, nell’ambito di un controllo della velocità effettuato dalla Polizia cantonale.

Su Via Valmara, a Brissago, una donna italiana di 41 anni, residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è stata intercettata mentre viaggiava a una velocità di 114 km/h in un tratto con limite di 50 km/h.

L’automobilista è stata denunciata al Ministero pubblico quale “pirata della strada” per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, le autorità hanno disposto per lei il divieto di circolazione in Svizzera.

L’episodio rientra nei controlli intensificati “volti a garantire la sicurezza sulle strade ticinesi e a contrastare comportamenti di guida pericolosi“, spiegano dalla polizia cantonale.