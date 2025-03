Per i 45 anni di CAST a Cittiglio nasce il Festival del Futuro Sostenibile

Cittiglio si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival del Futuro Sostenibile, un evento speciale nato per celebrare i 45 anni di CAST ONG ETS e per riunire imprese, associazioni, scuole, enti e cittadini in un grande momento di condivisione e crescita collettiva.

Dal 5 al 6 aprile, al Fe.STI.Amo Park, due giorni dedicati alla sostenibilità, all’innovazione e alla creatività, con un programma ricco di incontri, laboratori ed esperienze concrete per immaginare e costruire insieme un futuro più verde, giusto e partecipativo.

Programma completo su festivalfuturosostenibile.it

Un festival per ispirare il cambiamento

Il Festival del Futuro Sostenibile nasce come un grande evento collettivo: il programma è stato costruito grazie alla collaborazione di tante realtà – associazioni, enti, aziende – che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata del CAST. Musica, sapori e azioni per il futuro saranno i tre fili conduttori della manifestazione, con attività pensate per tutte le età.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Alcuni eventi sono su prenotazione: il programma completo è disponibile su festivalfuturosostenibile.it.

Un festival a misura di famiglia

I più piccoli potranno immergersi in un mondo di giochi e laboratori dedicati alla sostenibilità:

– Giochi, caccia al tesoro e mostre interattive sulla sostenibilità organizzate dal CAST

– Ben due escape room: una dedicata alla crisi climatica e una dedicata alla risorsa più preziosa del nostro pianeta: l’acqua

– I laboratori creativi di Si-Amo Semi, a cura dell’associazione Dikuntu

– Le attività di L’Albero Baniano, Plastic Free, DES VA e Il Soffione ALFA e Legambiente per scoprire le risorse del pianeta Esperienze per tutti: laboratori e incontri

Per gli adulti non mancheranno occasioni di apprendimento e confronto:

– Corsi di cucina vegana, a cura di Exploring Anima Mundi

– Uscita alla scoperta delle erbe selvatiche con Rosella Aresi

– Un pomeriggio di pulizia del territorio organizzato dai Comuni di Laveno Mombello e Cittiglio

– Tanti talk e incontri per approfondire temi legati alla sostenibilità e all’ambiente

Per tutta la giornata: mercatino di produttori locali e stand delle associazioni partecipanti. Un’occasione per scoprire prodotti del territorio, conoscere realtà impegnate nella sostenibilità e creare nuove connessioni.

Il programma dei talk del festival

Sabato 5 aprile

Ore 9.00 | Convegno per le aziende: Sostenibilità e Impresa: crescere insieme per un futuro sostenibile. Esperienze, strategie e opportunità di business sostenibile delle aziende del nostro territorio

Ore 14.00 | Spesa Sballata: il miglior rifiuto è quello non prodotto – Silvia Colombo

Ore 14.30 | Presentazione del libro I ghiacciai raccontano con Giovanni Baccolo e

Paolo Valisa (Centro Geofisico Prealpino)

Ore 15.15 | Comunità energetiche rinnovabili: esperienze dal territorio con Giorgio Montagner (Cer-Amica Laveno), Costantino Bongiorno (Università dell’Insubria) e Silvano Premoselli (Tavolo per il Clima di Luino)

Ore16.00 | Presentazione del libro Dopo l’incidente con l’autore Giovanni Ludovico

Montagnani e introduzione agli Stati Generali dell’Azione per il Clima

Domenica 6 aprile

Ore 11.00 | Climate Café proposto dal JRC Ispra Green Team

Ore 14.00 | Meno e meglio: decluttering e acquisti consapevoli con Marta Ferro e Alice Carcano

Ore 14.45 | Il nostro rapporto con la natura, tra illusione e necessità di un cambiamento con Marco Bellante

Musica e spettacoli per vivere il festival insieme

Il festival non sarà solo un’occasione di riflessione, ma anche di festa:

Sabato 5 aprile

– Balli popolari con La Folkeria e musica dal vivo con il Collettivo Musicale ReUm

– Jam session serale, aperta a tutti: chiunque voglia potrà salire sul palco e contribuire a creare un grande concerto collettivo

Domenica 6 aprile

– Oniria, esibizione della compagnia Nudi ma Scalzi di Spazio Kabum

Sapori sostenibili: buon cibo e prodotti locali

Non mancherà uno spazio dedicato al gusto, con un’area ristoro che proporrà a pranzo e a cena piatti realizzati con ingredienti di stagione e prodotti da aziende locali, per un’alimentazione buona per noi e per l’ambiente.

Un festival sostenibile grazie al contributo di tutti

Per rendere il Festival del Futuro Sostenibile un evento davvero inclusivo e ricco di opportunità, è stata attivata una campagna di crowdfunding. La raccolta fondi permetterà di offrire attività accessibili a tutti, garantendo un programma variegato e coinvolgente. Chiunque voglia sostenere l’iniziativa può contribuire con una donazione o aiutare a diffondere il progetto.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla piattaforma Rete del Dono al link: https://www.retedeldono.it/progetto/festival-del-futuro-sostenibile.

Un festival a basso impatto ambientale

Il Festival del Futuro Sostenibile non è solo un evento dedicato alla sostenibilità, ma si impegna concretamente a ridurre il proprio impatto ambientale. Tutte le stoviglie utilizzate saranno lavabili, grazie alla collaborazione con le stoviglioteche del Lago Maggiore, del Tavolo del Clima di Luino e del Soffione APS. Il cibo proposto durante il festival proviene prevalentemente da produttori locali e sarà preparato con ingredienti di stagione. Per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, il festival si svolgerà in una location facilmente raggiungibile in treno. L’acqua sarà rigorosamente “quella del sindaco”, e la raccolta differenziata sarà gestita con attenzione, seguendo precise linee guida per minimizzare i rifiuti.

