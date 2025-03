Per la festa della donna Anemos Italia presenta il proprio annullo filatelico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Anemos Italia ODV annuncia il lancio del proprio annullo filatelico speciale, un’iniziativa che celebra l’evoluzione dell’organizzazione a realtà nazionale, avvenuta il 23 gennaio 2025. L’evento, che si terrà l’8 marzo 2025 alle ore 10 presso la sede della Provincia di Varese, “Villa Recalcati”, rappresenta un’occasione significativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi fondamentali della lotta contro la violenza di genere, il bullismo e la discriminazione.

Un simbolo di impegno sociale e memoria storica

La filatelia è molto più di una forma di collezionismo: è narrazione, memoria e testimonianza del tempo. Attraverso l’arte della marcofilia e l’emissione di annulli filatelici, si possono raccontare storie e lasciare un segno indelebile nella società. L’annullamento, ovvero il timbro che impedisce il riutilizzo del francobollo, si trasforma in questo caso in un potente strumento di comunicazione, capace di trasmettere un messaggio di speranza e cambiamento.

L’evento e il significato del messaggio “Uniti contro la violenza: insieme costruiamo pace e rispetto”

L’8 marzo, con il patrocinio di istituzioni e partner nazionali, Anemos Italia ODV organizza un evento di sensibilizzazione per riaffermare il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, al bullismo e alla discriminazione. Il messaggio scelto per questa iniziativa vuole essere un appello alla coesione sociale, alla tutela dei diritti fondamentali e alla costruzione di una società fondata sulla non violenza e sull’uguaglianza.

Un’opportunità per il coinvolgimento della comunità

L’evento sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di autorità, esperti del settore, rappresentanti del mondo culturale e filatelico, oltre a studenti e cittadini attivi nel volontariato. Durante la giornata saranno previsti momenti di confronto, testimonianze e la presentazione dell’annullo filatelico, che potrà essere richiesto dai collezionisti e dagli appassionati.

Nel corso della giornata, verranno ufficializzati due importanti traguardi per Anemos Italia odv:

• La presentazione del neocostituito comitato scientifico dell’associazione, che contribuirà con competenze e studi mirati alla definizione di strategie efficaci contro la violenza e la discriminazione.

• Il consolidamento della partnership con il mondo sportivo, grazie al partenariato con la Federazione Italiana Krav Maga A.P.S., che permetterà di sviluppare nuovi progetti di formazione e autodifesa.

Dichiarazione della Presidente di Anemos Italia odv: «Il nostro obiettivo è trasformare ogni azione in un messaggio concreto di cambiamento. Attraverso questo annullo filatelico vogliamo diffondere il nostro impegno e sensibilizzare la società sull’importanza di costruire un mondo più giusto e rispettoso. Invitiamo aziende, istituzioni e cittadini a partecipare e a sostenerci in questa missione».

Un riconoscimento speciale

Un momento speciale sarà dedicato all’attore e regista Fabio Massa, che verrà ufficialmente nominato Ambassador di Anemos Italia. L’artista presenterà in anteprima il suo ultimo film, “Global Harmony”, già acclamato in ambito nazionale e internazionale. La pellicola sarà proiettata il 10 marzo 2025 alle ore 20:45 presso il Cinema Multisala Impero di Varese, con una prima visione speciale destinata a sostenere i progetti di Anemos Italia.

Un evento imperdibile che unirà cultura, sensibilizzazione e impegno sociale in un’unica, grande occasione di condivisione e crescita collettiva.

Dettagli dell’evento

Data: 8 marzo 2025

Luogo: Aula Consiliare – Villa Recalcati – Varese

Partecipazione: gratuita e aperta al pubblico

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile contattare Anemos Italia ODV all’indirizzo email info@anemositalia.it o chiamare il numero 3703071722.