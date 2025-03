Pericolosità e patentino: un incontro a Gallarate per una gestione responsabile dei cani impegnativi

Giovedì 10 aprile 2025, dalle ore 20.30 alle 23.00, la Sala Martignoni del Comune di Gallarate ospita un incontro dedicato a “Cani impegnativi: pericolosità e patentino”. Organizzato da Ats Insubria con il supporto della Regione Lombardia, mira a sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori del settore sulla gestione responsabile dei cani con potenziale pericolosità.

L’incontro è aperto a tutti, con particolare attenzione agli operatori di canili e ai proprietari di cani definiti “impegnativi“. Durante la serata verranno trattate tematiche fondamentali, tra cui le normative vigenti, le strategie per affrontare eventuali problematiche comportamentali e l’importanza del patentino come strumento di prevenzione e consapevolezza.

Negli ultimi anni, il tema della sicurezza legata ai cani con carattere dominante o potenzialmente aggressivo ha acquisito grande rilevanza. Non gestire correttamente un animale può infatti rappresentare un rischio non solo per il proprietario, ma anche per la comunità.

Aggressioni canine e interventi di ATS Insubria

In provincia di Varese non sono mancati episodi di aggressione da parte di cani, con conseguenze anche gravi per le persone coinvolte. In molti casi, si è trattato di animali che non avevano ricevuto un’adeguata educazione o che erano stati gestiti in maniera inappropriata dai loro proprietari. Per questo motivo, Ats Insubria ha intensificato le sue attività di prevenzione, promuovendo corsi di formazione e introducendo il patentino obbligatorio per alcune razze considerate a rischio.

Tra le misure adottate dall’ente, vi è anche un maggiore controllo sulle adozioni e sulle segnalazioni di comportamenti problematici. Grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine e le amministrazioni locali, sono stati rafforzati i meccanismi di monitoraggio e intervento per garantire la sicurezza pubblica.

Modalità di iscrizione

Per partecipare all’incontro, è necessario compilare la modulistica disponibile sul sito di ATS Insubria e inviarla all’indirizzo email dipartimento.veterinario@ats-insubria.it. L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire un tema di grande attualità, favorendo una convivenza equilibrata tra uomo e animale, basata su rispetto e consapevolezza.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attività promosse dalla Regione Lombardia per garantire benessere e sicurezza sia ai cittadini che agli amici a quattro zampe.