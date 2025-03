Piccoli esploratori dello spazio: una notte tra le stelle all’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli

È stata una serata speciale all’insegna della scienza e della meraviglia per un gruppo di bambini che, venerdì scorso, accompagnati da genitori ed esperti, hanno visitato l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli al Campo dei Fiori per osservare al telescopio la Luna e Giove. Una visita organizzata da Massimo Dioguardi Burgio, appassionato e genitore di due piccole esploratrici del cielo.

Galleria fotografica Piccoli esploratori dello spazio: una notte tra le stelle per i bambini in visita all’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli 4 di 10

«L’idea di organizzare una visita notturna dedicata ai bambini al primo anno della scuola primaria (dai 6 anni) è nata per avvicinare anche i più piccoli al mondo dell’astronomia in modo coinvolgente ed educativo – spiega Dioguardi Burgio -. In questo viaggio tra le stelle, gli esperti hanno guidato i bambini alla scoperta del nostro satellite naturale, spiegando in modo semplice e divertente come si è formata la Luna e descrivendo le sue caratteristiche principali come i crateri e le fasi lunari. I bambini hanno assistito poi alla presentazione di alcuni video educativi con protagonista Paxi, il simpatico esploratore alieno dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Con grande entusiasmo, i piccoli avventurieri hanno poi avuto l’opportunità di osservare da vicino la Luna sia con il binocolo didattico esterno sia con il telescopio all’interno della cupola scientifica».

«Hanno scoperto dettagli sorprendenti come i crateri lunari e hanno potuto ammirare anche Giove, “Il gigante gassoso”, il più grande pianeta del Sistema Solare. Guidati dagli studiosi, i bambini hanno posto domande curiose ed affascinanti, dimostrando grande interesse per i misteri dell’universo – prosegue il racconto -. La visita, della durata due ore, si è conclusa con la consegna del badge per i “Piccoli esploratori dello spazio”, una tesserina utile per annotare osservazioni e impressioni sulla straordinaria avventura appena trascorsa».

L’Osservatorio è pronto a riproporre l’attività alle scuole primarie e alle famiglie, ampliando l’iniziativa per regalare a sempre più bambini la magia di una notte tra le stelle. Per informazioni si può scrivere a: luca.buzzi@astrogeo.va.it