“Pigri tra i fiori”, a Ispra un incontro sulle nuove tendenze nella cura dei giardini

Venerdi 28 marzo, a Ispra, ritornano gli appuntamenti di Paesaggio in Rassegna, il festival sulla natura e il paesaggio organizzato dall’Associazione culturale europea e dal Garden Club Ispra. “Pigri tra i fiori” è il titolo dell’incontro all’hotel Europa alle ore 17:30 con la presenza dell’agronomo Raffaele Orrù che con esempi pratici, anche delle nostre zone, introdurrà i partecipanti alla realizzazione di giardini secondo le moderne tendenze: attenzione alla natura, più biodiversità e meno manutenzione.

Nella sua presentazione, Orrù sottolineerà l’importanza del lavoro di botanici e giardinieri che hanno fatto la storia del giardino quali Karl Foerster negli anni 50 del secolo scorso e il contemporaneo Nigel Dunnett. «My job is first to make people happy» (Il mio lavoro è rendere felici), calzante espressione di Dunnett che riflette lo spirito che dovrebbe animare chi fa giardini.

Durante l’incontro verranno trattati e spiegati i nuovi concetti del giardino che già hanno avuto concrete realizzazioni in luoghi a noi anche molto vicini, quali il giardino della Villa della Porta Bozzolo, al quale lo stesso Orrù ha lavorato. Ripensato negli ultimi anni, questo giardino applica ora i nuovi criteri di ‘natura potenziata’ (enhanced nature).

Alla fine dell’incontro i partecipanti “porteranno a casa” una lista di nuovi concetti e idee e i nomi delle piante con cui potranno arricchire i propri giardini.