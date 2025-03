Primavera di spettacoli al Teatro di Varese: da Angelo Pisani a Frozen on Ice

Il Teatro di Varese si prepara ad una stagione primaverile ricca di eventi e spettacoli per tutti i gusti. Venerdì 28 marzo salirà sul palco l’atteso Angelo Pisani con il suo nuovo spettacolo “Habemus Papà“, uno spettacolo ironico sulla paternità che vede il noto comico protagonista di un monologo sul palco.

Il weekend proseguirà con un appuntamento musicale: sabato 29 marzo, la storica band italiana Banco del Mutuo Soccorso porterà sul palco il suo progressive rock,che ha fatto la storia della musica italiana.

Ad aprile, il teatro si animerà con una serie di rappresentazioni de I Legnanesi, che presenteranno “Ricordati il Bonsai” per ben sei date: dall’1 al 4 aprile in orario serale (20:30), mentre il 5 e 6 aprile i tradizionali spettacoli pomeridiani domenicali (16:00) permetteranno a famiglie e appassionati di godere della comicità in dialetto lombardo della celebre compagnia teatrale.

Giovedì 10 aprile sarà la volta di Edoardo Pratica con “Amami d’Amore“, mentre venerdì 11 aprile il comico napoletano Biagio Izzo divertirà il pubblico con “L’Arte della Truffa”, uno spettacolo che promette risate e colpi di scena.

Il weekend del 12 e 13 aprile offrirà due proposte molto diverse tra loro: sabato pomeriggio “Bubbles Revolution“, uno spettacolo per tutte le età con riduzioni speciali per i più piccoli, mentre domenica pomeriggio il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani presenterà il suo provocatorio “Via Crux“.

Dopo la pausa pasquale, il Teatro di Varese riprenderà la sua programmazione il 24 aprile con un evento speciale dedicato alle famiglie: “Music Circus Show on Ice“, uno spettacolo sul ghiaccio che porterà in scena le più belle canzoni di Frozen, con tariffe speciali per gruppi familiari, over 65 e under 16.

Per informazioni dettagliate sui prezzi e per prenotazioni, il pubblico può rivolgersi direttamente alla biglietteria del Teatro di Varese o consultare il sito ufficiale.