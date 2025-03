Progetto Duerre Fagnano Olona, dal 1997 al servizio dell’informatica

Dal 1997, Progetto Duerre opera nel settore informatico offrendo soluzioni su misura per piccole e medie imprese. L’azienda si distingue per un approccio personalizzato che parte dalla consulenza tecnologica fino allo sviluppo di software dedicati, garantendo assistenza continua ai propri clienti.

Uno dei punti di forza di Progetto Duerre è la consulenza diretta presso le aziende clienti. Il team supporta le imprese nell’uso ottimale delle tecnologie informatiche, aiutando gli utenti a migliorare la loro produttività attraverso un corretto utilizzo del computer e degli strumenti digitali. Oltre alla consulenza di base, l’azienda offre servizi di configurazione di server e reti aziendali, assicurando soluzioni efficienti e sicure. In particolare, Progetto Duerre è specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi basati su server di rete, sviluppo di soluzioni per la sicurezza dei dati, inclusi sistemi antivirus e di backup, e nella creazione di reti locali con implementazione di switch, router.

Progetto Duerre ha sviluppato un software gestionale altamente personalizzabile, adattandolo alle esigenze specifiche di ogni cliente. Oltre a fornire assistenza continua, l’azienda è specializzata nello sviluppo di programmi e applicazioni web, studiati per migliorare l’operatività aziendale e l’integrazione con siti internet.

Il negozio di Fagnano Olona rappresenta un importante punto di riferimento per i clienti privati. Qui è possibile ricevere assistenza per la risoluzione di problemi informatici, aggiornamenti software, acquisto di componenti e accessori. Inoltre, l’azienda offre un servizio di assistenza a domicilio per configurare reti domestiche, connessioni internet e installare periferiche come stampanti.

L’attenzione alla qualità del servizio e la cura del cliente sono elementi fondamentali per Progetto Duerre, che si impegna a offrire soluzioni affidabili e su misura. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, e funge anche da punto di ritiro GLS.

Progetto Duerre è partner Lenovo, garantendo ai propri clienti l’accesso a PC, monitor e periferiche di alta qualità, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Con oltre 25 anni di esperienza, Progetto Duerre continua a essere un punto di riferimento nel settore informatico, garantendo competenza, professionalità e soluzioni innovative.