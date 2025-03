Proposta di legge per garantire vantaggi professionali a chi presta servizio negli ospedali di aree montane

Vantaggi nella carriera per chi scegliere di svolgere la professione nelle zone montane.

È quanto prevede la proposta di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, già approvata dal Senato e oggi in discussione in Commissione bilancio alla Camera.

Mira a rilanciare gli ospedali nelle aree delle comunità montane, introducendo significativi vantaggi per gli esercenti professioni sanitarie e per gli operatori socio sanitari presso strutture ubicate nei comuni montani:

– nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende del servizio sanitario nazionale, all’attività prestata da esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie in strutture pubbliche, private o accreditate site in comuni montani, e’ attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio;

– la medesima attività e’ valorizzata, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di settore, per l’assunzione di incarichi nelle aziende e negli enti del SSN;

– l’attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio sanitarie suddette per tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

«Finalmente una proposta di legge che tutela ospedali come quelli di Luino e Cittiglio – dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini – e che incentiva medici e operatori sanitari a prestare servizio in zone ortograficamente disagiate. In questo modo questi professionisti avranno interesse a rimanere, almeno per un certo numero di anni, nei nostri piccoli ospedali. Si tratta quindi di una legge importante che ha a cuore il nostro territorio».