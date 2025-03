Proposte quaresimali della Comunità Pastorale Sant\'Agostino di Sesto Calende

In occasione della Quaresima 2025, la Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende propone un itinerario spirituale articolato su due percorsi.

Primo percorso.

Esercizi spirituali dal 10 al 13 marzo nella chiesa di San Bernardino (ore 15.00 oppure ore 21.00). Gli esercizi saranno guidati dal Parroco don Luciano Andriolo, che svilupperà il tema: “Pellegrini di speranza. I discepoli di Emmaus”.

Secondo percorso.

Quattro incontri dal titolo “Le ragioni della speranza” con la presenza di testimoni significativi che parleranno della loro esperienza in alcuni contesti particolari di vita: nella disabilità, nella città, nella comunità cristiana, nelle zone di guerra. Questi incontri, che hanno il patrocinio del Comune di Sesto Calende, intendono far riflettere tutti su un tema – quello della speranza – che interpella ogni persona, anche chi non si riconosce nella visione cristiana.

Questo il programma dettagliato degli incontri, con inizio alle ore 21.00 presso il Centro Studi Angelo Dell’Acqua.

21 marzo: “La speranza dentro il limite”. Incontro con Simona Atzori.

Simona Atzori è nata senza braccia: il che non le ha impedito di affrontare la vita con entusiasmo, incrollabile forza di volontà e una profonda fede. Ha detto: “Ringrazio Dio non solo per la vita in generale, ma per avermi “disegnata” esattamente così. Il mio ringraziamento quotidiano è tentare di rendere questa mia esistenza un capolavoro”. Sostenuta dalla famiglia e da un talento fuori dal comune, Simona è oggi una poliedrica artista di chiara fama: ballerina, pittrice, scrittrice affermata. L’amore di Simona Atzori per la danza sboccia già a sei anni. Altra sua grande passione, fin dall’età di quattro anni, è la pittura, che esegue utilizzando i piedi. Oggi Simona è una pittrice affermata, con mostre ed esposizioni organizzate ovunque nel mondo, dalla Svizzera alla Cina, dal Portogallo alla Grecia. Ha pubblicato anche dei libri per narrare la sua esperienza, quella di una ragazza che ha saputo trasformare la disabilità in un punto di forza senza rinunciare a uno solo dei suoi sogni, raggiungendo risultati straordinari.

28 marzo: “La speranza nella città”. Incontro con Roberta Osculati.

Roberta Osculati è nata in provincia di Varese. Ha studiato presso l’Università Cattolica di Milano, dove si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Sposata con Tomaso, ha due figli (di cui uno adottato in Bolivia). Lavora come docente di lingua tedesca ed è impegnata nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo. E’ stata per dodici anni, col marito, responsabile diocesana della commissione famiglia dell’Azione Cattolica Ambrosiana. In questo contesto – ha affermato – “ho imparato a spendermi con la mia responsabilità individuale in un contesto collettivo, a formarmi in modo serio e competente, a mettere in gioco fantasia e intraprendenza per il bene della comunità, a studiare e imparare per dare spessore ai contenuti da comunicare. Qui ho maturato l’allenamento a trarre dalla fede motivazioni e criteri per costruire una vita buona”. Nel 2016 è eletta consigliera comunale a Milano. Assume gli incarichi di Presidente della Commissione Speciale per redigere un piano integrato di politiche familiari e Presidente della Commissione periferie. Nell’ottobre 2021 è stata eletta vicepresidente del Consiglio comunale di Milano.

4 aprile: “La speranza nel futuro delle comunità cristiane. Incontro con don Marino Mortola e don Paolo Brambilla.

Don Marino Mortola e don Paolo Brambilla, sacerdoti della Diocesi di Milano e docenti nei Seminari Ambrosiani, sono i curatori del volume: “Un popolo e i suoi presbiteri. La Chiesa di Milano di fronte alla diminuzione dei suoi preti”, pubblicato dalla Casa Editrice Ancora nel 2023. Il testo si propone di approfondire i temi legati alla forte trasformazione che la Chiesa di Milano – come tante Chiese italiane ed europee – sta vivendo: diminuisce la partecipazione alle attività pastorali e ai sacramenti, ma ancor più diminuisce — e diminuirà ancora — il numero dei presbiteri. Finora si è scelto di rendere alcuni preti, parroci di più parrocchie, fino a otto, spesso aggregate in cosiddette Comunità Pastorali. Tuttavia, la fatica del clero, dentro queste scelte, è divenuta spesso insostenibile, e si faticano a tracciare percorsi fruttuosi e risolutivi per le comunità. Il volume è suddiviso in tre parti: in ascolto della realtà; prospettive pastorali; narrazioni di pratiche. La prefazione è di mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena.

11 aprile: “La speranza della pace”. Incontro con Marco Rodari, “Il Pimpa”.

Marco Rodari, nativo di Cittiglio, nel 2023 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la seguente motivazione: “Per la sua costante attività di volontariato nelle zone di guerra volta ad offrire un sorriso ai più piccoli” Clown in zone di guerra, Presidente dell’associazione “Per far sorridere il cielo – Claun Pimpa”. Fin da giovanissimo inizia a collaborare in oratorio per seguire i giovani e capisce che questo è il suo futuro. Inizia a girare per l’Italia e per il mondo regalando sorrisi. Laureato in Storia Moderna, decide di dedicarsi alla scrittura per “tirare fuori” tutto l’orrore e tutte le cose belle che ha vissuto durante le sue missioni come Clown nei luoghi del Medio Oriente martoriati dalla Guerra. Girare il mondo “armato” di naso rosso, “per far sorridere il cielo”, dove cadono bombe e lacrime. Negli ultimi mesi si è recato a Leopoli, negli orfanotrofi della zona incontrando giovani e giovanissimi che hanno perso i genitori, o giovani disabili. “I bambini hanno la gioia stampata nel DNA e ridere è davvero l’unica speranza rimasta in questa guerra che cancella tutto il resto, dai palazzi alla spensieratezza degli anni più belli”, “La guerra è il fallimento dell’essere umano”.