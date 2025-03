Quadrato come… è il nuovo laboratorio di Villa Panza Kids dedicato alle forme

Domenica 16 marzo alle ore 11 e alle 15.30 speciale visita guidata con laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni per costruire una città sospesa con fil di ferro

Panza Kids è il programma di laboratori creativi pensati per accompagnare bambine e bambini, con le loro famiglie, alla scoperta dell’arte contemporanea. “La forma del mondo, un mondo di forme” è il titolo del nuovo ciclo di attività che porta i più piccoli alla scoperta della collezione. Dopo Tondo come… a febbraio, domenica 16 marzo alle ore 11 e alle 15.30 c’è il laboratorio intitolato “Quadrato come…”.

Le forme sono un linguaggio universale e un alfabeto visivo per leggere e comprendere il mondo.

Che si tratti delle curve di un cespuglio o delle linee di un edificio, queste geometrie ci aiutano a interpretare e organizzare la realtà e a relazionarci con essa.

Villa Panza propone due laboratori creativi dedicati alla scoperta delle forme come ponte tra arte e natura: il percorso accompagnerà i bambini “a caccia di forme” nascoste nel parco, nell’architettura della Villa e nelle opere della collezione di arte contemporanea. L’esperienza così vissuta sarà poi d’ispirazione per le attività creative in laboratorio

Domenica 16 febbraio

QUADRATO COME…

Alle ore 11.30 e alle 15.30

L’appuntamento è dedicato alle forme del quadrato e del rettangolo.

L’attività creativa prevedrà la lettura di un albo illustrato e la costruzione di una “città sospesa” fatta di forme colorate e fil di ferro.

Età consigliata: dai 4 agli 8 anni

Per maggiori informazioni su costi e prenotazioni contattare Villa Panza allo 0332 283960 oppure scrivere a faibiumo@fondoambiente.it.