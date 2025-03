Quarantacinque anni di inclusione: la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione celebra il suo anniversario a Sesto San Giovanni

La Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione celebra il suo 45esimo anniversario con un grande evento di due giorni, dedicato al confronto, alla cultura e alla musica. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 e sabato 22 marzo presso lo Spazio Campari a Sesto San Giovanni (MI), con un ricco programma che vedrà la partecipazione di esperti, studiosi e artisti impegnati su tematiche sociali.

A partire dalle 9 di venerdì 21 marzo, interverranno diverse personalità di spicco nel panorama culturale e sociale italiano. Tra i relatori e le relatrici saranno presenti Cecilia Strada, europarlamentare impegnata nella difesa dei diritti umani e nella cooperazione internazionale; Irene Facheris, formatrice esperta in Gender Studies e attiva nella divulgazione su tematiche di genere e inclusione; Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano, noto per i suoi studi sugli adolescenti e il disagio giovanile; e Stefano Laffi, ricercatore di Codici ed esperto di dinamiche sociali e partecipazione giovanile.

L’evento non si limiterà ai dibattiti, ma offrirà anche una serie di esperienze culturali e artistiche. Tra queste, una mostra dedicata ad Alda Merini, che presenterà materiali inediti sulla celebre poetessa milanese. Il sabato pomeriggio sarà invece il momento della “Biblioteca Vivente”, un’iniziativa che permetterà al pubblico di ascoltare direttamente le storie di chi ha vissuto esperienze di minoranza e discriminazione, offrendo così un’occasione di confronto autentico e arricchente.

A chiudere la due giorni, un evento musicale di grande impatto emotivo con il concerto dell’Orchestra del Mare, un ensemble che suona strumenti ad arco realizzati con il legno delle barche dei migranti giunti sulle coste italiane, trasformando un simbolo di sofferenza in un messaggio di speranza e rinascita.

Per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE: DAL 1980 ALL’OPERA ANCHE A VARESE

La Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione (COLCE) è una realtà sociale nata nel 1980 a Sesto San Giovanni (MI), fondata da cittadini e cittadine, tra cui familiari di utenti della salute mentale, con l’obiettivo di contrastare l’emarginazione e promuovere l’inclusione sociale.Nel corso degli anni, la cooperativa ha ampliato le proprie attività, sviluppando interventi innovativi e servizi rivolti a diverse fasce della popolazione, tra cui persone con disabilità e disagio mentale, adolescenti e giovani, adulti in difficoltà, consumatori di sostanze, migranti e vittime della tratta.​

La cooperativa opera in diverse aree territoriali: la sede di Varese è situata nel quartiere di Biumo Inferiore, in via Walder 39, e accoglie sia gli uffici sia servizi dedicati, come il drop-in, un servizio diurno per persone senza dimora e consumatori di sostanze, e il Centro di Giustizia Riparativa. L’équipe di Varese, composta da circa 50 professionisti tra coordinatori e operatori, lavora su tutto il territorio provinciale in collaborazione con gli ambiti distrettuali dei comuni, l’ATS, le aziende ospedaliere e l’autorità giudiziaria.