Quattro carri della montagna di Castronno alla sfilata di carnevale a Varese

Ci saranno anche quattro carri ispirati alla montagna, realizzati dai volontari dell’associazione della Scuola materna Puricelli Combi e del Gruppo Smile di Castronno, alla sfilata di carnevale di Varese prevista per sabato 8 marzo e composta da nove carri. Per la loro realizzazione c’è voluto il lavoro di venti volontari che hanno assemblato con pazienza i vari materiali, tra cui la cartapesta che dà forma al soggetto scelto. «I nostri volontari sono stati impegnati due sere a settimana per tre mesi- spiega Roberto Trentini, uno dei volontari storici dell’associazione -. Si parte da un disegno su carta per poi realizzare con vari materiali il carro vero e proprio».

I carri non vengono rottamati di anno in anno, ma sono custoditi per essere noleggiati o venduti a richiesta di altri paesi del circondario.

