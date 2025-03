Quattromila ore di impegno per il Parco del Ticino. Il bilancio 2024 dei volontari

Nella mattina di giovedì 13 marzo 2025 il Capo distaccamento del Corpo Volontari Parco del Ticino di Somma Lombardo, Mario Ceresa, e il suo vice, Franco De Tomasi, hanno incontrato il Sindaco Stefano Bellaria e il Vicesindaco Stefano Aliprandini, per condividere il bilancio delle attività portate avanti nel 2024.

«Le attività dei nostri volontari del Distaccamento del Corpo dei Volontari Parco del Ticino di Somma Lombardo – conferma il Primo Cittadino Stefano Bellaria – sono spesso silenziose e poco visibili ma sono fondamentali per il mantenimento del decoro del nostro verde e per il controllo dei boschi e delle zone limitrofe al Ticino, per la sicurezza dei cittadini e della comunità tutta».

I numeri del distaccamento

L’organico del distaccamento sommese si compone di 15 unità, 13 delle quali pienamente operative con qualifiche e specializzazioni che vanno alla Polizia Amministrativa (Guardie Ecologiche Volontarie) all’antincendio boschivo, alla Protezione Civile, al taglio piante, all’uso di mezzi per il movimento terra, piattaforme elevabili e molto altro.

Quattromila ore di impegno

Nel 2024 gli operatori del distaccamento hanno svolto servizi per un totale di 4000 ore. Più di 1945 ore per servizi legati al mantenimento e alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in possesso del Distaccamento, per la partecipazione a fiere ed eventi.

Più di mille ore per i servizi ecologici

1060 ore in servizi ecologici per la tutela del territorio e il rispetto delle normative ambientali in vigore. Si tratta di interventi di segnalazione di violazioni per divieto di accesso o sosta in aree del Parco, rapporti su abbandoni di rifiuti con l’individuazione dei trasgressori obbligati in solido con relativo verbale di accertamento e sanzioni.

In queste ore si inserisce anche l’attività di controllo nei boschi durante la stagione di raccolta funghi, il soccorso agli animali feriti e agli anfibi protetti, gli ungulati e il monitoraggio della presenza del lupo. Non mancano le ore di assistenza durante le giornate ecologiche e i servizi mirati diurni e notturni nelle spiagge lungo il fiume Ticino per la formazione dei frequentatori alla corretta fruizione dei luoghi. Molte di queste attività vengono svolte in forte sinergia con i Guardia Parco, la Polizia Locale e i Carabinieri Forestali.

L’impegno come Protezione Civile

Oltre 602 ore sono state impiegate per interventi di Protezione Civile, richieste da Regione Lombardia come Colonna Mobile Regionale per rispondere alle emergenze come le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana. 300 ore sono state dedicate ad addestramento e formazione del personale (Vigilanza ecologica, Protezione Civile, Antincendio Boschivo) con corsi di aggiornamento sulle novità in campo legislativo, sui nuovi mezzi e le attrezzature utili in fase di intervento, oltre che per il mantenimento delle qualifiche. Il campo di addestramento per rischio idrogeologico e il corso per il corretto utilizzo della motosega sono solo due esempi. Periodicamente, inoltre, la sede del Distaccamento di Somma Lombardo ospita giornate di addestramento. 130 ore di controllo radio come turno in sala operativa in supporto delle squadre in servizio su tutto il territorio del Parco del Ticino anche in occasione di particolari emergenze.

L’impegno continua nel 2025

Molte le iniziative già in essere per il 2025. Monitoraggio anfibi in località Ticinella e Panperduto, interventi divulgativi nella scuola comunale Milite Ignoto, Monitoraggio garzaia di Maddalena, ripristino cartellonistica e bacheche Parco sul territorio Comunale.