Rifiuti in passerella: la scuola Fermi di Morazzone fa sfilare la moda sostenibile

È stato uno spettacolo all’insegna della sostenibilità “La Famille Champagne”, organizzato dalla scuola Enrico Fermi di Morazzone, che ha regalato un momento di grande divertimento e coinvolgimento mettendo al centro dell’attenzione il rispetto dell’ambiente.

I giovani attori, con straordinaria energia e passione, hanno saputo portare in scena una storia meravigliosa, capace di unire comicità e riflessione. La scelta del francese come lingua dello spettacolo ha aggiunto valore educativo all’iniziativa, dimostrando come il teatro possa essere un potente strumento di apprendimento e crescita.

I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado di Morazzone hanno trasformato materiali di scarto in vere opere d’arte.

L’abito vincitore, “Onde di Cambiamento”, ha emozionato tutti con il suo potente messaggio sull’inquinamento marino: il fronte rappresenta la bellezza dei mari di ieri, mentre il retro mostra la drammatica realtà di oggi, un travestimento ispirat all’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030. Il suo design racconta l’evoluzione dei nostri mari: il fronte rappresenta la bellezza incontaminata di ieri, mentre il retro mostra l’inquinamento e i pericoli di oggi.

Più che positivo il commento sulla serata del sindaco di Morazzone Maurizio Mazzucchelli: «L’evento ha unito arte, moda e sostenibilità, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in un’esperienza straordinaria. Un ringraziamento a tutti per aver dimostrato che la creatività può trasformarsi in un messaggio di speranza per il futuro»

Il Capo gruppo Aurora Preleci ha aggiunto: «Faccio i miei complimenti ai ragazzi per la creatività, alle insegnanti per l’impegno e a tutti coloro che hanno supportato e aiutato nella realizzazione di questa meravigliosa e significativa iniziativa. Ai ragazzi voglio dire solo una cosa: ricordiamoci sempre che l’ambiente è la casa in cui viviamo e che spetta a tutti noi prendercene cura. Complimenti davvero!»

Molto soddisfatto anche Giorgio Ginelli amministratore unico di Coinger: « Il progetto della scuola Fermi di Morazzone conferma la spiccata sensibilità di insegnanti e studenti sui temi che appartengono alla mission di Coinger; il riciclo dei rifiuti differenziati e la seconda vita dei materiali sono stati affrontati con questa iniziativa simpatica ed accattivante che ha avuto il plauso della Società ed un meritato successo di pubblico. Rivolgo ad organizzatori ed alla Amministrazione comunale i miei calorosi complimenti e l’invito a continuare lungo questo percorso».