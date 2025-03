Rifondazione al presidio antifascista di Varese. “No a guerre tra poveri”

Il partito della Rifondazione Comunista aderisce al presidio antifascista organizzato per sabato 29 marzo alle 16:30 a Varese, piazza Montegrappa, a cui stanno aderendo diverse realtà, a prtire da Anpi, Cgil, Giovani Democratici e proseguendo con associazioni e comitati antifascisti presenti sul territorio.

Rifondazione “invita tutti i cittadini antifascisti a partecipare al presidio”.

“Le ragioni di questa adesione nasce dalla necessità di contrastare in maniera decisa l’ennesimo raduno di estrema destra organizzato nella nostra provincia; l’odio razziale e l’odio per la democrazia costituzionale che viene diffuso in questi raduni da parte di formazioni neofasciste non sono più tollerabili. La volontà di queste organizzazioni è intervenire sulle contraddizioni aperte dalla crisi economica per sfogare rabbia e paura in una guerra tra poveri, distogliendo l’attenzione dalle reali cause dell’ingiustizia sociale“.

“È quindi necessario ribadire con forza le radici antifasciste della nostra Costituzione e della nostra Repubblica, nate dalla Resistenza, per arginare il dilagare di forme di fascismo vecchie e nuove. Il fascismo non è un’opinione, è un crimine.