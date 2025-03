“Ritrovo di pregiudicati e luogo di condotte illecite”: chiuso per 15 giorni bar ristorante a Mozzate

La Polizia di Stato di Como, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Stazione di Mozzate, ha disposto la sospensione della licenza di un bar ristorante di Mozzate, ritenuto da tempo un luogo di condotte illegali e inosservanza delle regole civili.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Como Marco Calì, ha effetto immediato e avrà una durata di 15 giorni. Alla base della decisione vi è una dettagliata relazione della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha documentato una lunga serie di episodi illeciti avvenuti all’interno e all’esterno del locale, tra cui risse, consumo di sostanze stupefacenti e presenza abituale di persone pregiudicate.

Nel dispositivo di sospensione si evidenzia come il locale fosse ormai un punto di ritrovo per soggetti pericolosi per l’ordine pubblico, con frequenti episodi di violenza e abuso di alcolici. Le forze dell’ordine hanno più volte riscontrato violazioni amministrative e penali, rendendo necessaria l’adozione della misura di chiusura temporanea.

Nella serata di ieri, gli agenti della Questura di Como e i Carabinieri di Mozzate hanno apposto i sigilli all’ingresso del ristorante e notificato la sospensione della licenza al gestore, ponendo così un freno a una situazione che minava la sicurezza del territorio.