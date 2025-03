Sabato 15 marzo raccolta alimenti straordinaria della Croce Rossa di Varese fuori dai supermercati

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Varese, organizza sabato 15 marzo una raccolta alimenti straordinaria per sostenere le famiglie in difficoltà del nostro territorio.

L’iniziativa si svolgerà nei supermercati aderenti e rappresenta un’importante occasione per offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

I volontari della Croce Rossa saranno presenti per tutta la giornata presso i punti vendita Tigros di Buguggiate, Caronno Varesino, Castiglione Olona, Castronno, Malnate e Varese (via Lazio), presso la Coop di Malnate e Varese (via Daverio), presso il Carrefour di Varese (via Sanvito) e presso Eurospin di Tradate.

Cosa donare

I prodotti più utili per sostenere le famiglie sono:

 Alimenti a lunga conservazione: riso, pasta, olio, pelati, tonno e carne in scatola, legumi e verdure in scatola, biscotti, fette biscottate, tè, caffè, zucchero, marmellata, latte a lunga conservazione.

 Prodotti per l’igiene personale e detersivo per bucato.

Tutti i beni raccolti verranno distribuiti alle persone e alle famiglie in situazioni di fragilità economica seguite dalla Croce Rossa Italiana sul territorio.

Un piccolo gesto che fa la differenza

Ogni donazione, anche la più piccola, rappresenta un aiuto fondamentale per chi sta attraversando un momento di difficoltà. Partecipare è semplice: basta acquistare uno o più prodotti tra quelli suggeriti e consegnarli ai volontari presenti nei punti vendita aderenti.