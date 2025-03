Sabato con il naso all’insù: arriva l’eclisse parziale di Sole, visibile anche in provincia di Varese

(A cura del Gruppo Astronomico Tradatese)

Sabato 29 Marzo 2025 l’ Italia sarà toccata da un’eclisse parziale di Sole con la copertura massima del 20% in Lombardia e copertura via via decrescente verso il Sud Italia (A Roma, per esempio la copertura sarà del 10%). Man mano che si sale in latitudine, la % di disco solare ricoperto aumenta: per esempio sarà del 60% in Inghilterra e del 90% (il massimo in assoluto) al circolo Polare. In questa eclissi, quindi, la Luna non coprirà mai completamente il Sole, facendogli emergere la magia della corona. Da noi in Lombardia il primo contatto, ossia il momento in cui il bordo scuro della Luna toccherà il bordo del Sole avviene alle 11,21 locali. Alle 12,05 locali il disco della Luna raggiungerà il massimo di copertura del disco solare, ossia circa il 20%. La Luna lascerà definitivamente il Sole alle 12,48 ora locale. Avvenendo il fenomeno di Sabato, in un’ora assolutamente comoda, sarà possibile, naturalmente tempo permettendo, per chiunque osservare il suggestivo fenomeno. Con l’avvertenza che mai il Sole va guardato ad occhio nudo, ma con i classici occhialini da eclisse oppure attraverso un telescopio dotato di FILTRO SOLARE a tutta apertura.

Anche perché il Sole, in questo periodo è in un massimo di attività, quindi, c’è la possibilità che, osservando con un telescopio, siano visibili delle macchie solari, un dettaglio sempre suggestivo per chi non è abituato a questi fenomeni. In alternativa alla visione diretta e in presenza di più osservatori, l’eclisse sarà perfettamente visibile (e fotografabile con i soliti telefonini !) centrando il Sole con un rifrattore (un telescopio a lenti) e proiettandone l’immagine su uno schermo bianco dietro l’oculare. Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha ovviamente organizzato una osservazione pubblica e libera per tutti.

L’ appuntamento è presso il cortile della Biblioteca Civica di Carnago, in via Libertà 5, a partire dalle 10,30 di Sabato 29 Marzo. La manifestazione si inserisce nelle manifestazioni che accompagnano la mostra sui pianeti attualmente in esposizione, con grande successo, nella ex chiesa di San Rocco (Carnago Via Italia), grazie alla preziosissima collaborazione della Proloco Locale.