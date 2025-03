Saronno celebra la poesia con la quarta edizione di “Giorni diVersi”

Dal 16 al 23 marzo 2025, la città di Saronno ospiterà la quarta edizione del Festival di poesia “Giorni diVersi”, un evento culturale ormai consolidato che porta la poesia tra la gente, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di parole, emozioni e riflessioni.

Un Festival all’insegna dell’inclusione

Il tema scelto per questa edizione è “L’altro”, ispirato dai versi di Niccolò Fabi:

“Io sono l’altro

Quello che il tuo stesso mare

Lo vede dalla riva opposta”.

Un invito alla comprensione e al dialogo, che si tradurrà in una settimana di incontri, letture, performance, musica, teatro e mostre, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla poesia in tutte le sue forme. Il festival non sarà solo nelle sale, ma si diffonderà anche nelle strade: versi scritti sulle vetrine dei negozi, sulle cancellate delle scuole, tra le bancarelle del mercato.

Un programma ricco di eventi e ospiti di prestigio

L’apertura del Festival, domenica 16 marzo, sarà affidata al poeta Luigi Gherzi, seguito dall’incontro con don Paolo Alliata con il suo intervento “Tracce di speranza. Una passeggiata letteraria” alle 17,30 di domenica 16 marzo nell’Auditorium Aldo Moro. La giornata si concluderà con l’atteso Poetry Slam, una sfida tra poeti che, come sempre sottolinea il conduttore Giacomo Ranco, avrà un solo vero vincitore: la poesia stessa.

Durante la settimana, spazio ai poeti locali, mentre venerdì 21 marzo saranno protagonisti giovani autori già affermati nel panorama nazionale, come Tommaso Di Dio e Giorgio Maria Cornelio, che in serata premieranno i vincitori del concorso di poesia “Tra le righe”, organizzato dal Liceo Classico Legnani.

Sabato 22 marzo sarà una giornata intensa, che culminerà nell’incontro con Alessandra Carnaroli, poetessa impegnata sul tema della violenza sulle donne, in dialogo con l’Associazione Rete Rosa.

Il gran finale, domenica 23 marzo, vedrà la partecipazione di due voci autorevoli della poesia italiana: Milo De Angelis, che presenterà la sua traduzione di Baudelaire, e Giancarlo Consonni, che tornerà a Saronno con la sua nuova raccolta poetica.

Un grande lavoro di squadra

Il Festival, organizzato dalla Proloco di Saronno con il supporto del presidente Gigi Biffi, è reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi enti e associazioni, tra cui l’Amministrazione comunale, la Comunità pastorale, le associazioni dei commercianti DUC e ASCOM, l’immobiliare ATTICO29, oltre a diverse realtà culturali come Unitre, Helianto, Rete Rosa, Anpi, Auser, il Museo Gianetti e le scuole del territorio, tra cui il Liceo Legnani, che ha attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro legati all’evento.

Quest’anno il Festival ha ottenuto anche il patrocinio dell’Asst Valle Olona, a riconoscimento del valore dell’iniziativa nel promuovere l’inclusione attraverso la cultura.

Qui potete leggere e scaricare il pieghevole con tutta la programmazione, che trovate anche sul sito del festival, e sui social di Giorni diVersi.