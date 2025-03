Scialatielli, ‘nduja e salsiccia: il Giro d’Italia del ristorante Al Posto Giusto di Masnago fa tappa in Calabria

Nel locale di via Amendola 7 a Varese le serate da mercoledì 19 marzo a domenica 23 marzo si riempiono dei sapori della Calabria. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Per tutta la settimana, a partire da mercoledì 19 marzo e fino a domenica domenica 23 marzo, il ristorante Al Posto Giusto di Varese propone una tappa imperdibile del suo viaggio culinario attraverso l’Italia. Nell’ambito della serie “Giro d’Italia”, gli ospiti potranno gustare un menu interamente dedicato alla tradizione calabrese, al prezzo di 35 euro a persona.

Un’esperienza gastronomica autentica che porterà i clienti tra i profumi intensi e i sapori decisi della Calabria, con piatti che raccontano la storia e la cultura di questa terra.

Il menu della settimana: una celebrazione della cucina calabrese

Il menu speciale si apre con una selezione di antipasti tipici, tra cui le saporite polpette di carne e melanzane, i crostoni con salsiccia e ‘nduja e un gustoso mini tagliere calabrese con soppressa, capocollo, lonzino piccante e olive condite.

Per i primi piatti, si potranno assaporare i bucatini al baccalà e gli scialatielli con ‘nduja e porcini, due proposte che esaltano i sapori autentici della regione.

I secondi propongono una scelta tra salsiccia calabrese (dolce o piccante) e braciola di maiale al sugo, piatti robusti e ricchi di gusto.

A chiudere il percorso gastronomico, un classico dessert calabrese: il tartufo al cioccolato e nocciola, un dolce irresistibile per concludere la cena con una nota di dolcezza.

Un omaggio ai sapori della Calabria

Oltre alla cena, il ristorante ha pensato a un regalo speciale per gli ospiti: ogni due persone, verrà offerto in omaggio un prodotto tipico calabrese, per permettere ai clienti di portare un pezzo di questa esperienza culinaria anche a casa.

L’evento si svolgerà ogni sera da mercoledì fino a fine settimana e rappresenta un’occasione unica per scoprire o riscoprire i sapori autentici del Sud Italia.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM