Scontro a Montano Lucino, morto un motociclista di 37 anni

Incidente mortale a Montano Lucino, nel Comasco. Questa mattina, giovedì 6 marzo, intorno alle 9.15 in via dell’Industria ha perso la vita un uomo di 37 anni.

Mentre era alla guida della sua moto si è scontrato contro un’auto guidata da un 78enne. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, mentre l’anziano automobilista ha riportato ferite che ne hanno reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

Sul posto oltre ai sanitari di Areu con un’ambulanza e un’automedica, anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri della compagnia di Cantù per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente.