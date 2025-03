Screening gratuito dell’udito e conferenza sull’Alzheimer a Villa Oliva di Cassano Magnago

Domenica 23 marzo, a Villa Oliva a Cassano Magnago, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dell’udito, con test audiometrici gratuiti offerti dall’Associazione Armonia, su indicazione del consigliere comunale Andrea Pisani e del Dottor Paolo Antonini di Ci Senti per celebrare il mese dell’udito.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute uditiva, coinvolgendo in particolare adulti e anziani in una prima fase di screening.

I test, semplici e non invasivi, verranno effettuati da uno staff specializzato per individuare eventuali problemi uditivi e, se necessario, indirizzare i partecipanti verso approfondimenti diagnostici. Non si tratterà di una diagnosi completa ma di un primo passo e se verranno rilevati problemi, si potrà procede con esami più approfonditi.

In programma anche una conferenza sull’Alzheimer, alle ore 17.00, con interventi della Dott.ssa Maria Luisa Delodovici (Associazione Varese Alzheimer ODV), del Dottor Paolo Antonini (Ci Senti) e di Luca Ruocco(Associazione Sophos). I relatori affronteranno tematiche legate alla prevenzione, al ruolo dei caregiver e ai sostegni economici disponibili per l’assistenza.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare per prendersi cura della propria salute uditiva e approfondire un tema di grande attualità come l’Alzheimer. “La prevenzione è vita”, sottolineano, evidenziando l’importanza di controlli regolari per il benessere generale.

Programma:

Domenica 23 marzo 2025

Villa Oliva, via Volta 16, Cassano Magnago

Screening

Mattina: Dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Pomeriggio: Dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Ore 17.00 Conferenza sull’Alzheimer prospettive e soluzioni

Moderatore Andrea Pisani

Dott.ssa Maria Luisa Delodovici Associazione Varese Alzheimer ODV

Dottor Paolo Antonini titolare Ci Senti

Luca Ruocco esperto area Servizi alla Persona Associazione Sophos

Ore 19.00 Conclusione