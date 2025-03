“Se le donne abbassano le braccia crolla il cielo”, a Varese viaggi di donne sopravvissute alla violenza

La Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Varese ha organizzato per domani sera, giovedì 20 marzo alle 21.00, nello spazio VareseVive in via San Francesco D’Assisi 26 a Varese, un evento in cui si tratterà dei diritti e delle tutele delle donne straniere sopravvissute alla violenza, perpetrata nel paese di provenienza, durante il viaggio affrontato per affrancarsi e sovente anche nel paese d’ arrivo. «Intendiamo – fanno sapere le organizzatrici – essere al fianco e dare voce a ogni donna che lotta per la propria libertà e per i propri diritti».

Interverranno: Ilaria Sommaruga, Dottoressa esperta in diritto di asilo e immigrazione, socia Asgi, Benedetta Tonetti, Avvocata del Foro di Milano, socia Asgi, Elena Masetti Zannini, Giudice presso la Sezione Specializzata Protezione Internazionale del Tribunale di Milano; modererà Federica Di Donato, Coordinatrice di Servizi Cooperativa Intrecci. Introdurrà Francesca Ciappina, Portavoce Conferenza Donne Democratiche della Provincia di Varese.