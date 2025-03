Sei progetti tra il padel e l’impossibile: Orgoglio Varese di nuovo a sostegno dello sport provinciale

L’appuntamento annuale con l’assegnazione dei contributi di Orgoglio Varese è sempre un momento molto interessante. Non solo per il progetto in sé, che è nato nel 2019 e ha mantenuto negli anni la stessa impostazione, ma anche perché permette di far venire a galla esperienze e storie molto belle che altrimenti resterebbero poco conosciute.

La struttura creata per raccogliere fondi dalle aziende da redistribuire sul territorio, nata per iniziativa di Rosario Rasizza e di alcuni suoi stretti collaboratori, nel 2025 ha scelto sei progetti (più uno) legati allo sport da affiancare al tradizionale contributo per la Pallacanestro Varese che fa da “volano” dell’iniziativa fin dalla sua fondazione. Non donazioni a fondo perduto ma destinate a coprire costi ben precisi, così da raggiungere gli obiettivi che le società si sono date.

Con i fondi raccolti quest’anno il totale in sette anni – compresi quelli del Covid – sfiora il milione e mezzo di euro (1.470.000 euro) elargiti a un totale di 35 società/soggetti differenti con un bacino complessivo di oltre 6mila tesserati. Nel frattempo Orgoglio Varese è cresciuto: dalle 8 aziende iniziali, oggi sono 25 quelle attive e coinvolte nella realtà diretta dall’ad Paolo Sterchele e da Cristian Robustellini che con Marco Zamberletti formano il comitato che seleziona i progetti da sostenere.

Sei, dicevamo, i contributi erogati quest’anno cui si aggiungerà quello – il settimo – agli Skorpions Varese di Powerchair hockey (l’hockey per giocatori paralimpici giocato in carrozzina elettrica) per l’organizzazione di un torneo internazionale tra agosto e settembre. E in qualche caso lo sport è solo una parte di quello messo in campo dalle società. Eccoli nel dettaglio.

CANOTTIERI MONATE – Utilizzerà i fondi per sostenere il progetto ERICE (Effect and efficacy of Rowing in Breast Cancer survivors): l’uso del canottaggio come sport-terapia destinata a donne operate al seno. Le partecipanti escono sul lago una volta alla settimana e svolgono altre attività fisiche venendo monitorate con costanza. Orgoglio Varese finanzierà l’acquisto di una imbarcazione per principianti, più adatta per rematrici in erba rispetto alle barche utilizzate dagli atleti.

YAKA VOLLEY – Il club pallavolistico che riunisce le esperienze di Malnate, Olgiate Comasco e Cagno è noto per costruire la prima squadra con talenti provenienti dal vivaio: quest’anno anche alcuni 2008 protagonisti delle vittorie nei campionati territoriali giovanili. Grazie a Orgoglio Varese lo Yaka ha potuto rinnovare il proprio abbigliamento tecnico che porterà anche il logo della società.

ECORUN – Uno degli appuntamenti podistici più rilevanti del territorio – il 10-11 maggio va in scena la sesta edizione con quattro diverse gare e numerosi incontri collaterali – ha chiesto e ottenuto una donazione per allestire lo “sport village” in concomitanza dell’evento. A sua volta EcoRun sostiene due iniziative sociali del territorio, il Centro Gulliver e Adiuvare, realtà che a Varese si occupa di minorenni affetti da diabete.

ITE TOSI – Senza voler togliere nulla agli altri, questo progetto è probabilmente il più intrigante del lotto. L’ITE Tosi di Busto Arsizio ha selezionato un gruppo di studenti che voleranno in Cambogia e percorreranno un lungo itinerario in bicicletta sino a raggiungere una missione del PIME. Il titolo dell’iniziativa è “Oltre l’impossibile”. Lo scorso anno venne effettuato un viaggio simile in Islanda: fatica sui pedali e pernottamenti in tenda che sono, al contempo, una formidabile esperienza formativa.

HUB DEL SEMPIONE – Il raggruppamento di società cestistiche che vede come capofila il BasketBall Gallaratese ha scelto di destinare i fondi ricevuti a favore di chi vuole fare sport ma non ne ha le risorse. Una situazione che purtroppo è sempre più ricorrente: fino a oggi una serie di quote di partecipazione alle iniziative è stata coperta in via interna. Il contributo di Orgoglio Varese permetterà a un gruppo di ragazze e ragazzi di frequentare i camp estivi senza pesare sulle casse familiari.

PADEL – L’ex ciclista argentino, Cristian Retolaza, è trapiantato nel Varesotto ed è diventato un apprezzato allenatore e talent scout di padel. Grazie al suo interessamento ha fatto giungere in Italia due talenti di questo giovane sport, Maximo Josè Antoniazzi e Danilo Burgos, 14enni di origini italiane che sono tra i migliori prospetti junior della disciplina. Grazie all’intervento di Orgoglio Varese possono programmare la stagione internazionale e in futuro avranno l’opportunità di giocare con la maglia azzurra.