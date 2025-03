Semaforo verde per il tricolore rally: Andrea Crugnola punta al titolo numero cinque

Decolla oggi dalle strade toscane del “Ciocco” il Campionato Italiano Assoluto Rally, il cosiddetto CIAR Sparco, ovvero quello che negli ultimi anni è stato il (meritato) feudo tricolore di Andrea Crugnola. Il pilota varesino ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni dello “scudetto del rally” e si appresta a difendere il proprio titolo in una stagione nella quale è di nuovo il favorito numero uno.

D’altra parte il box con cui il 35enne di Calcinate del Pesce si presenta ai nastri di partenza è rodato e di altissimo livello: al suo fianco torna il navigatore Pietro Ometto, tra le sue mani ci sarà ancora il volante della Citroen C3 Rally2 gommata Pirelli, la compagna di avventura con cui Crugnola ha conquistato i suoi quattro tricolori. Sempre con la gestione del team FPF, propaggine semi-ufficiale della Casa francese, e con la scuderia EASI.

Primeggiare, comunque, non sarà facile: i principali avversari sono gli stessi del 2024 e sono due piloti che hanno già vinto tanto in carriera, Giandomenico Basso e Simone Campedelli, entrambi su Skoda Fabia. E qui c’è una piccola sorpresa perché Basso lo scorso anno face bene con la nuova Toyota Yaris ma, almeno per il Ciocco, ha preferito tornare sulla vettura ceca. Una Yaris però è affidata a un altro pilota molto valido, Marco Signor, mentre lo sloveno Bostjan Avbelj sarà di nuovo al via del CIAR su un’altra Fabia.

L’elenco dei principali concorrenti vede anche la presenza di Roberto Daprà, il giovane trentino considerato un po’ l’erede di Crugnola anche perché sta facendo una buona esperienza nei campionati internazionali. Tra i concorrenti della prova toscana c’è poi un pilota che senza dubbio attira numerose attenzioni: si tratta di Hekki Kovalainen, il 43enne finlandese che per sette stagioni (sei complete) ha corso in Formula 1 centrando anche una vittoria con la McLaren nel GP d’Ungheria nel 2008. Difficile che Kovalainen possa puntare al successo assoluto, ma la sua presenza è interessante anche perché avrà la stessa vettura di Crugnola, la Citroen C3.

L’avvicinamento al Ciocco è stato molto positivo: Andrea ha vinto la gara di casa nostra, il “Rally dei Laghi” (terzo Alessandro Re, altro concorrente CIAR) e si è ripetuto al “Rally del Bardolino”, prove (disputate con Andrea Sassi nel ruolo di copilota) nelle quali ha potuto mettere a punto la vettura in vista dell’esordio tricolore. Il nuovo format di gara del CIAR prevede che al venerdì venga disputato lo shakedown: le prove speciali iniziano al sabato e in questo caso la prima tappa ne conta sei compresa la power stage (PS1) che assegna i primi punti validi per la classifica tricolore. Domenica altre cinque prove prima della conclusione della gara alle 15 a Castelnuovo Garfagnana.