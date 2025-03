Serata al Teatro di Varese per ridere e per sostenere l’associazione Tincontro e i bimbi prematuri della TIN

Una sera a teatro per ridere ma, soprattutto, per aiutare i piccoli neonati della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Del Ponte di Varese.

Mercoledì 19 marzo al teatro di Varese di Piazza Repubblica la compagnia Dimensione Tetro di Masnago metterà in scena “Le pillole D’Ercole” commedia brillante in tre atti.

I proventi della serata, l’ingresso costa 10 euro, andranno a sostenere l’associazione Tincontro che dal 2009 supporta la Tin diretta dal professor Massimo Agosti.

« Siamo un gruppo di genitori che, dal 2009, ha vissuto l’esperienza della terapia intensiva neonatale (TIN) con i propri bambini presso l’Ospedale Del Ponte di Varese – spiega il presidente Daniele Donati – Abbiamo voluto creare un’associazione che offrisse supporto emotivo, pratico e materiale alle famiglie che affrontano situazioni simili, creando una rete di solidarietà e sostegno».

Da un paio di anni, superata la crisi sanitaria, una ventina di volontarie offrono aiuto nel reparto subintensivo aiutando le madri a vivere al meglio il legame con i propri piccoli: « Era un’iniziativa nata su richiesta del personale per cullare un bimbo che non era stato riconosciuto dai genitori. Poi quell’attività è diventata un supporto costante al personale sanitario».

Tutte le attività dei volontari e delle volontarie dell’associazione Tincontro vengono svolte d’intesa con il personale del reparto: « Stiamo soprattutto al fianco dei genitori dando loro supporto soprattutto al rientro a casa. Li sosteniamo nelle difficoltà possibili che incontrano, grazie alla rete di sostegno in collaborazione con il personale del follow up e organizziamo interventi di riappropriazione genitoriale».

La serata teatrale ha un preciso obiettivo: « Da anni offriamo la musicoterapia con la specialista Barbara Sgobbi i cui benefici su bimbi e genitori sono comprovati scientificamente».

L’associazione Tincontro, che vede una trentina di associarti, sostiene la Tin anche a livello tecnologico e tecnico: «In particolare sosteniamo la banca del latte donato acquistando il materiale di supporto».

L’appuntamento, dunque, è per mercoledì 19 marzo alle ore 21 per ridere e per donare musica ai bimbi prematuri della TIN: « Voglio ringraziare il Comune di Varese per aver messo a disposizione il teatro, l’agenzia Family Care per il supporto e gli scout che hanno contribuito alla vendita dei biglietti».