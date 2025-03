Serie C, Trento – Pro Patria: la partita in diretta

La Pro Patria scende in campo al Briamasco di Trento per inizia la corsa verso la salvezza. Con nove giornate ancora da disputare, i tigrotti di Busto Arsizio, attualmente terzultimi a -7 dalla Triestina (Alabarda penalizzata in settimana), hanno affidato la guida tecnica a Max Caniato, pronto al debutto sulla panchina biancoblu in un match tutt’altro che semplice. Tuttavia dopo un ottimo girone d’andata le aquile tridentine, sestese in classifica e col doppio dei punti rispetto alla Pro Patria, a febbraio hanno subito una subito una battuta d’arresto nella propria marcia, anche a causa di squalifiche e infortuni. Il Trento arriva infatti da tre pareggi consecutivi (tra cui uno 0-0 contro la Pro Vercelli, altra squadra nel mirino dei tigrotti), preceduti a loro volta dalla sconfitta 2-0 col Caldiero a fine gennaio.

Fischio di inizio alle 15