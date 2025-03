“Settimana della Lettura”: a Gallarate la dodicesima edizione dedicata al tema della fiducia

Torna a Gallarate la “Settimana della Lettura”, appuntamento ormai consolidato che giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione. È promossa dall’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e del Comune di Gallarate: la Settimana si svolgerà dal 29 marzo al 5 aprile 2025 e sarà incentrata sul tema “la strada della fiducia”.

Il programma si aprirà sabato 29 marzo, alle ore 9.30, con la conferenza stampa inaugurale nell’Aula Magna del Falcone, occasione per presentare alla cittadinanza e alla stampa i contenuti e gli obiettivi dell’edizione 2025.

Il momento culminante sarà sabato 5 aprile, giornata dedicata a due eventi significativi: alle ore 15.30, sempre nell’Aula Magna, si terrà la premiazione del concorso letterario intitolato “Le parole sono luce: la strada della fiducia”, rivolto agli studenti e pensato per stimolare riflessioni e narrazioni sul valore della fiducia nella vita quotidiana e nelle relazioni.

A seguire, alle ore 20.00, si svolgerà una cena tematica dal titolo “Il senso buono”, ispirata all’omonimo saggio della giornalista e scrittrice Anna Prandoni. L’incontro conviviale avrà luogo presso il ristorante didattico dell’I.S. Falcone e rappresenterà un’occasione per unire la cultura del cibo a quella della lettura, valorizzando il ruolo formativo della scuola anche attraverso l’esperienza gastronomica.

Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione via email all’indirizzo: ristorante@isfalconegallarate.it.

Oltre a questo sono previste poi le diverse attività nelle classi, nell’arco della settimana.