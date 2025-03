Sfila il Carnevale Ambrosiano 2025: tutti gli eventi a Varese e nel Varesotto

La maggior parte dei Comuni del Varesotto abbraccia il Carnevale ambrosiano, in ritardo di qualche giorno rispetto al rito romano, con festeggiamenti che quest’anno cadono sabato 8 marzo.

In programma anche laboratori e spettacoli che anticipano o chiudono in coda gli eventi a tema carnevalesco nelle giornate di venerdì 7 e domenica 9 marzo.

ARCISATE – L’8 marzo 2025 torna il Carnevale di Arcisate, un evento imperdibile che animerà le strade del paese con sfilate, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

CANTU’ – Quattro sfilate per il Carnevale Canturino: l’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e oltre, si svolgerà in il 16 e 23 febbraio, 2 marzo e il sabato grasso dell’8 marzo –Tutte le informazioni

VARESE – Al Circolo di Casbeno si prepara una serata all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina. Sabato 8 marzo 2025, dalle 19:30 alle 24:00, andrà in scena il Carnival Party con l’energia travolgente di DJ Tony, pronto a far ballare tutti i presenti con un mix di successi e ritmi coinvolgenti – Tutte le informazioni

VENERDÌ 7 MARZO

BUSTO ARSIZIO – Carnevale in gioco è il laboratorio gratuito in programma venerdì alle ore 15.30 al Museo del Tessile e rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni – Come partecipare

SARONNO – Dalle 14.30 al parco di Villa Gianetti c’è il concorso “Le più belle mascherine”, evento della Pro loco dedicato ai più piccoli con uno spettacolo di bolle giganti e giochi. In caso di maltempo il concorso si svolgerà al PalaExbo – Tutto il programma

VENEGONO INFERIORE – Venerdì pomeriggio alle ore 16 in biblioteca c’è Divoriamo parole, divertenti letture sulle maschere tradizionali per bambini dai 6 anni – L’evento

SABATO GRASSO – 8 MARZO

FESTE E SFILATE

ARCISATE – Il Carnevale 2025 ad Arcisate inizia al mattin, con la Sfilata per le vie del Paese a partire dalle ore 11 a Brenno Useria, fino al Parco Lagozza, dove la festa continua tra banco gastronomico, gionfiabili, giochi e, alle ore 15, uno spettacolo di magia – Qui tutti i dettagli

AZZATE – Palloncini e fischietti a tutti i bambini che parteciperanno al Circo pazzo la sfilata di Carnevale per le vie di Azzate in programma sabato 8 marzo per le vie del paese, con tappe spettacolari e premi – La sfilata

BUSTO ARSIZIO – Il Carnevale bustese si chiude sabato pomeriggio con la Sfilata dei carri allegorici per il centro città a partire da via Zeppellini – L’evento

CANTÙ (CO)- Giochi e spettacoli sabato pomeriggio dalle 13.30 per la quarta e ultima sfilata del Carnevale canturino 2025 – Tutte le info

GOLASECCA – Sarà un carro a tema Minions ad aprire la Sfilata del Carnevale Golasecchese sabato 8 marzo a partire dalle ore 14 nel piazzale davanti alle scuole per raggiungere la festa in piazza libertà tra giochi e attività per tutte le età – L’iniziativa

Carnevale di Oleggio – foto di Fabio Calanca

GRANTOLA – Maschere, sfilata e magia per la Festa di Carnevale di Grantola al campo sportivo dove sarà allestito anche un banco gastronomico con specialità locali – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Sabato pomeriggio fa tappa a Laveno il Carnevale in tour 2025 con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento

PORTO VALTRAVAGLIA – All’imbarcadero per il Carnevale di Porto Valtravaglia: dalle 12:00 in piazza Imbarcadero, si possono gustare le specialità preparate dai cuochi della Pro Loco. Alle 14.30 parte il corteo mascherato, che vede la straordinaria partecipazione della banda e delle majorette di Gerenzano.- L’evento

RANCO – Sabato 8 marzo, ore 14.30, sfilata dei carri per le vie del paese organizzata dagli oratori della Comunità Pastorale S. Carlo Borromeo di Angera, Ranco e Taino – La locandina

SUMIRAGO – Tra premi, baby dance e fritelle, la sfilata di Carnevale di Sumirago è sabato dalle ore 14 su un percorso che parte dall’ambulatorio di Menzago e arriva a Villa Molino per una festa di musica e dolci – L’evento

SARONNO – Il Carnevale a Saronno si chiude sabato pomeriggio con la grande sfilata in partenza da via Porta alle 14.30 e arrivo in piazza Libertà, per la festa a tema “Circo e pagliacci” con performance musicali, balli, esibizioni di trampolieri e acrobatica aerea e l’accompagnamento della banda cittadina. – Tutto il programma

VARESE – La tradizionale Sfilata di Carnevale di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro città è in programma sabato 8 marzo con partenza alle ore 14.30 da Palazzo Estense e arrivo in piazza Repubblica per le premiazioni e il discorso del Re Bosino – Qui tutte le info

SPETTACOLI E LABORATORI

GAZZADA SCHIANNO – Secondo appuntamento con la biblioteca che si trasforma in teatro per Carnevale sabato mattina per lo spettacolo Un Libro da srotolare di Progetto Zattera dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Si intitola Facce da Carnevale l’incontro per bambini dai 6 agli 11 anni in programma sabato mattina allae 11 in biblioteca per letture a tema carnevalesco seguite da un coloratissimo laboratorio – La locandina

DOMENICA 9 MARZO

GERMIGNAGA – “Un’allegra arlecchinata” è lo spettacolo in programma domenica alle ore 17 al cinema Italia per il divertimento di tutta la famiglia che, tra famose “bastonate” ed equivoci –Lo spettacolo

SANGIANO – Domenica pomeriggio l’ultima tappa del Carnevale in tour 2025 è a Sangiano, con la sfilata di Carri allegorici per le vie del paese – L’evento