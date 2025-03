Si rafforza la cardiologia dell’ospedale di Luino con l’arrivo della dottoressa Elisa Piredda

Una nuova dottoressa con specializzazione in cardiologia in servizio all‘Ospedale di Luino. Si tratta della Dottoressa Elisa Piredda, dell’équipe della Cardiologia 2 varesina, diretta dalla Dott.ssa Battistina Castiglioni, che nell’Alto Verbano ha affiancato il Dott. Franco Compagnoni. (insieme nella foto)

33 anni, laureata all’Università dell’Insubria e specializzata a gennaio 2025 in Cardiologia, ha trascorso i primi due anni della specializzazione all’ospedale San Martino di Genova e gli altri due al Circolo di Varese.

Dopo aver lavorato in questi grandi nosocomi, ha deciso di dedicare la sua professionalità all’Ospedale di Luino: «Sono convinta che questo ospedale rappresenti una grande opportunità – ha dichiarato, spiegando le ragioni della sua scelta – Luino ha le dimensioni ideali per coniugare al meglio la clinica con la prevenzione, due direttrici fondamentali per ogni medico, oggi più che mai. Con il dottor Compagnoni, l’altro cardiologo in servizio a Luino, penso di poter essere di aiuto per i pazienti, che non sono pochi e che ora potranno avere due specialisti a cui affidarsi, e per la comunità che vive in quel territorio, il contesto da cui deve partire ogni azione finalizzata alla prevenzione delle malattie dell’apparato cardiovascolare, prima causa di morte nel mondo».

In particolare, grazie a questo rinforzo, sarà ulteriormente garantita ai pazienti dell’alto Verbano la possibilità di essere seguiti vicino a casa, magari dopo aver affrontato l’acuzie nella sede centrale dell’Ospedale di Circolo, potendo contare su professionisti in servizio a Luino ma in rete con la Cardiologia varesina.

Contemporaneamente all’arrivo della dott.ssa Piredda è stato consegnato un nuovo ecografo, che permetterà di potenziare l’offerta ambulatoriale così come l’attività di consulenza cardiologica per i reparti di degenza e per il Pronto Soccorso.