Si ribalta in auto a Cantello

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 marzo, alle ore 11.30, in via Turconi a Cantello. Secondo le prime informazioni, un’auto si è ribaltata, coinvolgendo una donna di 28 anni per la quale si è mossa la macchina dei soccorsi ma che non ha riportato ferite.

Sul posto sono stati allertati tempestivamente i Carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale, insieme al soccorso sanitario dalla Soreu dei Laghi, il servizio di coordinamento delle emergenze sanitarie della zona. Per prestare soccorso alla giovane coinvolta, è stato inviato un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese.

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre i Vigili del Fuoco si occupano di mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante.