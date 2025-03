Silvio Raffo alla Biblioteca Bruna Brambilla: a Varese un incontro tra prosa e poesia

Mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 17:45, la Biblioteca “Bruna Brambilla” ospiterà un evento speciale dedicato alla letteratura e alla poesia. Silvio Raffo, scrittore, poeta e traduttore, dialogherà con la professoressa Linda Terziroli, offrendo al pubblico una riflessione sul valore della poesia nella vita quotidiana. Durante l’incontro verranno presentate le sue opere L’ultimo poeta e Esserci.

Il primo è un romanzo dal taglio visionario, in cui un misterioso viaggiatore arriva su un’isola spagnola con una missione particolare: fermare un convegno internazionale che decreterà la fine della poesia nel mondo. Il secondo, invece, è un libro che propone la poesia come guida quotidiana, un faro di bellezza e ispirazione. Silvio Raffo, finalista al Premio Strega nel 1997 e tra i massimi esperti italiani di Emily Dickinson, racconterà il suo percorso letterario e il suo impegno nella promozione della cultura. Un’occasione imperdibile per gli amanti della poesia e della narrativa.

SILVIO RAFFO

Nato a Roma, vive a Varese, dove dirige il centro di cultura creativa “La Piccola Fenice”, attivo dal 1986. Insegnante, traduttore, poeta e narratore, ha collaborato con radio, televisioni svizzere e italiane, e giornali, fra cui il mensile «Poesia». Nel 1997 è stato finalista al Premio Strega con il romanzo “La voce della pietra” (Il Saggiatore, 1996) dal quale è tratto il film Voice from the Stone, con Emilia Clarke e Marton Csokas, regia di Eric D. Howell, in uscita nel 2015. È considerato fra i massimi esperti della poetessa statunitense Emily Dickinson in Italia. Nel 2008, insieme a Linda Terziroli, ha ideato e organizzato il Premio Guido Morselli che ogni anno organizza, oltre al premio letterario, giornate di studio dedicate all’autore di Dissipatio H.G. fra Italia e Svizzera.