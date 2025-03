Solidarietà e sport, a Lozza una gara di CrossFit per aiutare la piccola Olimpia

Il 29 marzo 2025 CrossFit Threefingers di Lozza ospiterà un evento straordinario, un’occasione unica che vedrà la collaborazione diverdi box della provincia per un obiettivo comune: raccogliere fondi a favore di SUPER O, l’associazione che sostiene Olimpia, bimba di solo 4 anni che sta affrontando una lunga e difficile battaglia contro una grave ipoplasia al femore destro.

Per la prima volta, i box di Varese si uniscono per organizzare una gara benefica il cui unico scopo sarà raccogliere risorse per il percorso di cura di Olimpia. La piccola sta affrontando operazioni chirurgiche, protesi e una lunga riabilitazione, ma la sua straordinaria forza di volontà continua a ispirare tutti coloro che la sostengono.

Ogni euro raccolto durante l’evento andrà interamente a favore di Olimpia e del suo percorso di cura. La giornata sarà caratterizzata da attività sportive, ma anche da un forte spirito di solidarietà, che coinvolgerà atleti e famiglie. L’evento sarà aperto a tutti, con una gara principale per gli adulti e un workout speciale dedicato ai bambini, dai 6 ai 14 anni, che si terrà alle ore 12:00.

Box che contribuiscono all’evento:

– 5th training lab

– V-one

– ⁠Crossfit Trevalli

– ⁠BullFit

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 29 marzo 2025

Orario: Dalle 10:00 in poi

Luogo: CrossFit Threefingers, via Alessandro Volta, Lozza

Programma:

Super O Competition (adulti)

Workout per bambini (dai 6 ai 14 anni) alle ore 12:00

ore 17:00 live-soundtrack: la musica dei Duncan e le parole del romanzo si intrecciano in un’esperienza coinvolgente, dove, per 45-50 minuti, monologhi, letture e canzoni si alternano creando un’atmosfera unica.

ore 18:00 APERITIVO SOLIDALE

I partecipanti avranno la possibilità di contribuire direttamente alla causa, facendo la differenza nella vita di Olimpia.

L’invito è aperto a tutti: atleti, famiglie, amici e semplici appassionati di sport.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento, si invita a visitare il sito web Super Odv o a contattare direttamente l’organizzazione.

Contatti:

CrossFit Threefingers

Via Alessandro Volta, Lozza

Email: info@crossfitthreefingers.com Telefono: +39 338 541 0423