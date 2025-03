Sos Malnate apre il nuovo corso per volontari per il trasporto con auto

L’obiettivo di crescita di Sos Malnate, come evidenziato anche nel corso dell’intervista a VareseNews della scorsa settimana (leggi qui), passa anche dalla formazioni di nuovi volontari nei vari campi dell’attività dell’associazione. In questa direzione è indirizzato il nuovo corso volontari trasporti con auto, rivolto a chi desidera dedicare parte del proprio tempo libero ai servizi di accompagnamento per persone in difficoltà. Il corso prenderà il via con un incontro di presentazione mercoledì 9 aprile alle ore 16 presso la sede di via Redipuglia.

Si tratta di un corso breve, pensato per fornire in poco tempo tutte le competenze necessarie per svolgere in sicurezza e con consapevolezza il servizio di trasporto. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini tra i 18 e i 75 anni in possesso di patente B, disponibili a offrire supporto nei trasporti socio-sanitari, effettuati in orario diurno dal lunedì al sabato. Vista la fascia oraria del servizio, il volontariato nei trasporti con auto è particolarmente adatto a pensionati, studenti, lavoratori su turni o chiunque abbia una parte della giornata libera e voglia impiegare il proprio tempo in un’attività utile per la comunità.

Il Presidente Massimo Pedrazzini, sottolinea l’importanza e la crescita di questo servizio: «I trasporti con auto sono un supporto fondamentale per molte persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia. Grazie ai volontari, possiamo garantire loro spostamenti sicuri e accompagnamenti dedicati, migliorando la loro qualità di vita. Inoltre, questa tipologia di servizi è in costante crescita: siamo passati dai 317 servizi richiesti nel 2020 ai 781 del 2024. Per far fronte a questa crescente domanda, il Consiglio di Amministrazione di SOS Malnate ha deciso di intraprendere due azioni concrete: da un lato, l’organizzazione di un nuovo corso per ampliare la squadra di volontari e, dall’altro, l’acquisto di un nuovo automezzo, che si aggiungerà ai due già in servizio».