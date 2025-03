Sport e bullismo: il pugile incontra i ragazzi delle scuole dell’Ic di Gazzada Schianno

Nell’ambito delle iniziative promosse per contrastare il fenomeno del bullismo, l’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno ha ospitato nella mattinata di oggi, giovedì 20 marzo, tre incontri speciali con il maestro di pugilato Giuseppe Facente.

L’evento, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, ha messo in luce il valore educativo dello sport, in particolare del pugilato, come mezzo per promuovere il rispetto, la disciplina e l’autocontrollo.

Durante l’incontro, il maestro Facente ha condiviso la propria esperienza nel mondo del pugilato, sottolineando come questa disciplina non sia solo una pratica sportiva, ma anche un percorso di crescita personale. Ha evidenziato come il pugilato insegni a confrontarsi con gli altri nel rispetto assoluto delle regole, contribuendo così alla formazione del carattere e alla gestione dell’aggressività in modo positivo.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo domande e raccontando le proprie esperienze.

Molti hanno riconosciuto l’importanza di praticare uno sport che, oltre a migliorare la forma fisica, aiuta a sviluppare valori fondamentali per la vita sociale e relazionale.

L’intervento del maestro Facente si inserisce in un programma più ampio di attività didattiche organizzate dall’Istituto per sensibilizzare gli studenti sui temi del bullismo e del cyberbullismo. La scuola è consapevole dell’importanza di affrontare queste problematiche con un approccio educativo che coinvolga l’intera comunità scolastica.

La preside Sabrina Troja ha espresso soddisfazione per l’incontro e ha sottolineato l’intenzione di continuare a promuovere iniziative simili, convinta che l’educazione ai valori sportivi sia fondamentale per la formazione di cittadini responsabili e consapevoli.

In conclusione, l’incontro con Giuseppe Facente ha rappresentato un momento significativo per gli studenti, offrendo loro una prospettiva nuova sul pugilato e mettendo in evidenza come lo sport possa essere un efficace alleato nella lotta contro il bullismo.