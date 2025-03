Sport, territorio e passione: i giovani incontrano il campione di rally Andrea Crugnola

Una giornata speciale per i giovani partecipanti al progetto Ho.Re.CA., che hanno avuto l’opportunità di incontrare il pilota Andrea Crugnola, Campione Italiano di Rally. Il Campione, reduce dalla recente vittoria al Rally dei Laghi 2025, ha condiviso la sua esperienza e quella del suo co-pilota nel mondo dello sport e il loro legame con la città.

L’incontro, che si è svolto presso la sede territoriale di Confesercenti Lombardia a Varese, ha offerto un’importante occasione di confronto per i ragazzi coinvolti nel progetto “Dall’Intuizione all’ Ho.Re.CA.”, un’iniziativa che mira a formare e orientare giovani talenti nel settore dell’ospitalità e della ristorazione.

Crugnola è stato invitato per sottolineare il legame tra lo sport e la promozione del territorio, elemento chiave del manuale del progetto, che descrive Varese non solo come centro economico e culturale, ma anche come destinazione di turismo sportivo. La città, infatti, si distingue per il suo forte legame con il mondo del Rally e dello sport in generale, contribuendo ad attrarre appassionati e professionisti di diversi settori.

“Sono felice di poter condividere la mia esperienza con i ragazzi e offrire loro il mio contributo,” ha dichiarato Andrea Crugnola. “Lo sport insegna disciplina, sacrificio e spirito di squadra, valori fondamentali che possono essere applicati in qualsiasi ambito professionale.”

L’incontro rientra nelle attività formative del progetto Ho.Re.CA., promosso dalla Camera di Commercio di Varese e portato avanti da La Servizi, società di servizi di Confesercenti Lombardia, con l’obiettivo di offrire ai giovani momenti di confronto con professionisti di vari settori, valorizzando il legame tra i giovani, la territorialità e lo spirito varesino.

Nella stessa giornata, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare Francesco Aletti Montano, fondatore del Borgo di Mustonate, che ha condiviso con loro la visione e la determinazione che lo hanno spinto a dar vita a questo luogo unico. Attraverso il suo racconto, ha saputo trasmettere la passione e la tenacia che gli hanno permesso di trasformare il suo sogno in realtà, offrendo un esempio concreto di come sogno e determinazione possano essere le chiavi del successo.

I ragazzi hanno poi incontrato Ilaria Bruno e Filippo Cabrini – terza generazione della storica Drogheria Vercellini di Varese. Tra gli scaffali intrisi di storia e profumi d’altri tempi, hanno raccontato il valore della tradizione familiare e l’impegno nel preservare l’autenticità del loro negozio, punto di riferimento per la comunità varesina.