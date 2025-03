Sta per arrivare il luna park alla Schiranna: chiude l’area di piazzale Roma a Varese

L’ordinanza, che prevede da oggi 17 marzo la chiusura ai veicoli dello spiazzo di piazzale Roma, parla chiaro: fra poco arriva il tradizionale Luna Park Primaverile che, come da tradizione, nel mese di aprile torna a Varese nella grande area di Schiranna, portando con sé giostre, attrazioni e intrattenimento per tutte le età.

Da oggi (e fino al 4 maggio) lo spiazzo sarà chiuso ai veicoli per consentire la preparazione delle tante attrazioni: in particolare, secondo l’ordinanza, Piazzale Roma sarà chiuso al traffico e alla sosta dal 17 marzo al 4 maggio 2025, e il divieto di transito sarà valido per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati per le operazioni di montaggio e gestione delle attrazioni. L’ordinanza sarà in vigore con l’installazione della segnaletica stradale temporanea e delle transenne di chiusura dell’area.

L’area sarà poi aperta al pubblico dal 29 marzo al 3 maggio 2025: come ogni anno, il Luna Park offrirà un’ampia varietà di attrazioni, dalle più adrenaliniche alle più classiche, insieme a stand gastronomici e spazi dedicati alle famiglie.