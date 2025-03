Stefania Romito presenta a Milano il suo nuovo saggio “Piero Chiara e il suo raccontare il lago”

Il 12 aprile a Milano, presso la libreria Mondadori Bookstore in via Ettore Ponti 21, a partire dalle ore 18:30, si terrà la presentazione del libro di Stefania Romito Piero Chiara e il suo raccontare il lago (Passerino Editore). Una edizione pubblicata in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

Attraverso la scrittura, Piero Chiara ha saputo ripristinare con straordinaria efficacia il tessuto sociale e culturale della provincia italiana, rendendo immortale un mondo fatto di piccole e grandi vicende umane osservate con sguardo acuto, ironico e profondamente partecipe. Il suo rapporto con la narrativa è stato quello di un narratore istintivo ma scrupoloso, capace di giocare con le storie come con le carte di una partita infinita, lasciandoci in eredità un universo letterario ricco di fascino e autenticità.

Protagonista della serata sarà Stefania Romito, autrice del volume Piero Chiara e il suo raccontare il lago , che attraverso pagine dense di riflessione e amore per la parola, accompagna il lettore in un viaggio letterario alla scoperta del mondo chiariesco e della sua particolare declinazione narrativa del paesaggio lacustre. Il libro si arricchisce dei contributi di Tiziana Zanetti , Furio Artoni e Riccardo Chisari , offrendo uno sguardo plurale e appassionato sulla figura dello scrittore luinese.

Stefania Romito è giornalista e scrittrice. Nota per il suo impegno nella promozione della cultura letteraria italiana, è fondatrice dell’Associazione culturale “ Ophelia’s Friends Cultural Projects” e autrice di numerosi romanzi e saggi in cui coniuga rigore intellettuale e profonda sensibilità artistica. Membro di due Comitati Nazionali istituiti dal Ministero della Cultura (MiC), Vicedirettore del giornale in cartaceo La Voce dell’Alto Verbano , collabora attivamente con enti culturali, riviste e associazioni per la valorizzazione della letteratura e dell’arte oltre ad essere Membro di Giuria di vari Premi letterari e coordinatrice scientifica di diversi Progetti culturali di carattere internazionale.

All’evento prenderanno parte:

Rosella Maspero , Presidente dell’associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS

Davide Foschi , Vicepresidente Verso un Nuovo Rinascimento APS

Furio Artoni , avvocato, scrittore

Riccardo Chisari , artista e poeta

Un’occasione preziosa per riscoprire non solo la grandezza di Piero Chiara, ma anche per riflettere sul valore della letteratura come specchio dell’identità culturale italiana e come strumento di memoria collettiva.

Seguirà un aperitivo conviviale. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione scrivendo a: opheliasfriendscp@gmail.com .